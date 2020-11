Salariul mediu net s-a majorat, in septembrie, cu 46 de lei

Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (7.879 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.753 lei).In luna septembrie 2020, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a crescut fata de luna precedenta ca urmare a acordarii de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performante deosebite sau pentru "Ziua petrolistului"), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net sialte fonduri (inclusiv bilete de valoare).De asemenea, cresterile castigului salarial mediu net s-au datorat reluarii activitatii anumitor agenti economici, prin continuarea aplicarii masurilor de relaxare, a realizarilor de productie ori incasarilor mai mari (in functie de contracte/proiecte), precum si a disponibilizarilor de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie din unele activitati economice.Unde a crescut cel mai mult salariul mediu net in RomaniaCele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net la nivel de sectiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au inregistrat dupa cum urmeaza:* cu 18,8% in extractia petrolului brut si a gazelor naturale, respectiv 18,0% in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului;* intre 5,0% si 9,0% in depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi, transporturi aeriene, alte activitati extractive, fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, fabricarea produselor textile, tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor;* intre 3,0% si 5,0% in fabricarea produselor din tutun, activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii, captarea, tratarea si distributia apei, activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), activitati de productie cinematografica, video si de programe deteleviziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala (inclusiv activitati de difuzare si transmitere de programe), fabricarea altor mijloace de transport, activitati de post ...citeste mai departe despre " Salariul mediu net s-a majorat, in septembrie, cu 46 de lei " pe Ziare.com