Insa scaderea inflatiei nu inseamna ca bunurile si serviciile s-au ieftinit, ci ca au crescut intr-un ritm putin mai lent, scrie Hotnews.ro.Marfurile alimentare au cunoscut o crestere a preturilor de 3,24% anul trecut.Cel mai mult s-au scumpit fasolea boabe si alte leguminoase cu 18%, uleiul comestibil cu 7,55%, faina cu 7,36%, fructele proaspete cu aproape 7%, branza de oaie cu 5,88%, preparatele din carne si conservele din carne cu peste 5%, painea cu peste 5%, carnea de porc si de bovine cu peste 4%, malaiul cu 4,5%, cea de pasare cu 2,6%, zaharul si mierea cu peste 3%.Au crescut toate produsele calculate de INS , in afara de: cartofi (-28,5%) si citrice si fructe meridionale (-4%).Marfurile nealimentare au cunoscut o crestere a preturilor de 1%. Majorari au fost la tutun, de peste 8%, confectii,tricotaje, incaltaminte de piele de peste 2%, masini de spalat de peste 2%, articole de igiena si cosmetice de 3%, energia termica cu 2,7%.Scaderi pe partea de marfuri nealimentare au fost scaderi semnificative la combustibili de 6,8%, gaze de 2,2%.Serviciile s-au scumpit cu aproape 2,7%. Cele mai mari cresteri de preturi au fost la serviciile postale cu peste 12%, transportul aerian cu 10%, igiena si cosmetica (saloane de infrumusetare) cu 5,82%, ingrijire medicala cu 4,7%, restaurante - cafenele cu 2,3%.Pe zona serviciilor nu au existat scaderi de preturi.Conform INS, rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 1,8%.Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2020 - decembrie 2020) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2019 - decembrie 2019), calculata pe baza IPC, este 2,6%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 2,3%.Citeste si:Romania a inregistrat cel mai mare numar de decese pe timp de pace, in noiembrie 2020 ...citeste mai departe despre " A scazut rata anuala a inflatiei, in decembrie, la 2,06%. S-au scumpit fasolea, faina, painea si serviciile medicale " pe Ziare.com