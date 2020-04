Moscova a hotarat la inceputul lui aprilie sa-si limiteze exporturile de cereale - la sapte milioane de tone - pana la 30 iunie, motiv pentru care a fost criticata de organizatii multilaterale ca FAO, OMC si OMS, care se tem ca aceste restrictii in timpul pandemiei noului coronavirus ar putea sa conduca la penurii alimentare.Insa, duminica, aceste cote au fost "in intregime epuizate", a precizat ministerul intr-un comunicat.Astfel, exporturile de cereale "urmeaza sa fie suspendate pana la 1 iulie 2020", a anuntat Guvernul.Rusia este primul exportator mondial de grau si unul dintre principalii producatori si exportatori de cereale din lume.Guvernul rus a anuntat la jumatatea lui martie ca intentioneaza sa puna in aplicare restrictii ale exportului anumitor produse alimentare, din cauza pandemieiCOVID-19, pentru a asigura stabilitatea pietei nationale.Aceasta decizie risca sa provoace o crestere si mai mare a cursurilor, deja mari. Vineri, pe Euronext, tona de grau se tranzactiona cu 199 de euro la termen in mai, iar cea de porumb cu 165,75 euro la termen in iunie. ...citeste mai departe despre " Rusia isi suspenda exportul de cereale pana la 1 iulie " pe Ziare.com