Romanii trimit intre 200 si 300 de euro pe luna in tara

Imigrantii romani care lucreaza in Spania trimit in medie in tara de origine intre 200 si 300 de euro pe luna, informeaza joi publicatia spaniola El Periodico Mediterraneo, care citeaza surse ale Ambasadei Romaniei.In lipsa unor calcule oficiale, cifrele sunt prezentate 'cu titlu estimativ'. Aceste trimiteri de bani, adaugate celor efectuate de alti imigranti, au favorizat aparitia unei suculente piete care incepe sa fie ocupata de banci, intreprinderi specializate si chiar de posta. Exista, totusi, si sisteme mai putin fiabile, precum transferul de bani prin soferii de autobuz care merg pe ruta Castellon-Romania.

Presedinta Asociatiei imigrantilor din tarile din Est (AIPE), Angela Placsintar, a afirmat ca, potrivit calculelor sale, 'cei care lucreaza in Castellon trimit acasa in jur de 50% din salariul lor cand au familia in Romania, suma care se micsoreaza apoi, cand pot sa-si aduca rudele apropiate'.

Presedinta Asociatiei romanilor din Castellon, Nicol Mitulescu, a exprimat un punct de vedere asemanator. 'Cand copiii reusesc sa vina, nu se mai trimit, de obicei, mai mult de 100 de euro pe luna, pentru ca si aici sunt cheltuieli de acoperit. In mod normal, acesti bani sunt destinati unor lucruri mai concrete, precum medicamentese pentru cei in varsta, de exemplu', a spus Nicol Mitulescu.

Cea mai buna dovada ca cresterea numarului imigrantilor (si, prin urmare, cresterea transferurilor de bani spre tara lor) a deschis o noua si ampla piata este oferta de noi servicii din partea unora dintre bancile care opereaza in provincia Castellon.

Totusi, aceasta forma de trimitere a banilor nu este inca majoritara, cel putin in cazul imigrantilor romani. Potrivit anumitor surse, de vina este lipsa de bancomate in zonele rurale din Romania, care ingreuneaza extragerea banilor in mod direct.

