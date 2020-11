Romania vrea sa cheltuiasca 6,5 milioane de euro pentru combaterea schimbarilor climatice

In momentul de fata, aproape jumatate din terenul agricol din Romania este in pericol de a se degrada si mai mult. "Urmare a conditiilor naturale de relief, clima, sol si influentei nefaste a factorului antropic pe perioade indelungata, degradarea terenurilor afecteaza in Romania 6,367 milioane hectare cu folosinta agricola respectiv 43% din suprafata agricola a tarii", se arata in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Romania, supusa tot mai mult presiunii tornadelor"Totodata, alternanta fenomenelor meteorologice extreme, evenimente hidrologice majore (furtuni, grindina, ploi abundente si inundatii, chiar tornade) urmate de lungi perioade de seceta hidrologica si pedologica, tinde sa devina caracteristica climatica principala pe arealele temperat continentale, cu puternic impact asupra degradarii solurilor si reducerea resurselor naturale", se mai arata in PNRR.Siguranta alimentara, pusa in pericolPotrivit documentului, impactul efectelor schimbarilor climatice si a factorului antropic se identifica si in zona fondului forestier, fond care contribuie la mentinerea echilibrului ecologic si atenuarea fenomenelor distructive generate de schimbarile climatice."Efectele schimbarilor climatice, la care se adauga contextul actual generat de criza pandemica COVID-19 afecteaza ramuri economice ale Romaniei, fiind afectata inclusiv siguranta alimentara a populatiei, prin limitarile aduse procesului de productie vegetala si animala, conducand la scaderea calitatii vietii. De asemenea, incalzirea globala a generat migrarea biocenozelor in spatiu, spre nord, ceea ce determina indirect concentrarea dinamica a activitatilor care asigura hrana populatiei spre zonele pretabile pentru agricultura", spun specialistii.Provocarile pentru agriculturaSlaba competitivitate a produselor este determinata de schimbarile climatice, care afecteaza cresterea culturilor agricole. Pentru combaterea problemelor au fost identificate urmatoarele provocari:- Desertificarea datorita secetei si in general datorita schimbarilor climatice;- Inmlastina ...citeste mai departe despre " Romania vrea sa cheltuiasca 6,5 milioane de euro pentru combaterea schimbarilor climatice " pe Ziare.com