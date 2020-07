Analiza Ziare.com: Romania se imbata cu apa rece de la Banca Mondiala. Ei spun ca suntem bogati, dar ne bate vantul prin buzunare

Cu toate acestea, expertii financiari consultati de Ziare.com spun ca aceasta nu este decat o cifra seaca, una care nu reflecta deloc "realitatea din teren" a Romaniei."Efectele acestei decizii sunt destul de bune cu privire la pozitia Romaniei pe piata internationala. Faptul ca Romania este pusa in categoria unor tari cu venituri mai mari inseamna pentru cei care privesc tara noastra ca un loc de investitii sau privesc Romania ca un loc unde pot acorda credite ca fiind o piata mai buna. Este un fel de rating, mult mai simplu, dar foarte spectaculos. Asta este foarte important din acest punct de vedere", a declarat pentru Ziare.com, economistul Mircea Cosea Din punct de vedere al efectelor interne este mai putin important pentru ca aici noi ne situam la o diferenta foarte mare de tarile care au veniturile in prima jumatate a Uniunii Europene. Dar acest lucru tine de cum sunt repartizate veniturile, nu de felul cum sunt create veniturile."Noi vedem foarte bine ce se intampla la noi in tara, avem niste greutati care tin de felul in care ne gospodarim noi veniturile pe care le avem, nu intotdeauna foarte bine, nu intotdeauna foarte juducios. Ba mai mult facem asta cateodata politicianist sau populist si la nivelul omului de rand, aceasta nominalizare pe care Romania a primit-o nu are importanta deocamdata", a mai spus Cosea.Romania, afara e vopsit gardul, inauntru te mananca leopardulAtunci cand suntem priviti din afara suntem o tara in care este bine sa investesti, dar atunci cand ajungi aici te lovesti de realitatea crunta: Romania este tara in care jumatate din tara traieste cu toaleta in fundul curtii, jumatate nu are gaze trase, suntem o tara ca-n Evul Mediu din multe puncte de vedere."Romania inca nu are o viziune cu privire la modul in care poate sa isi foloseasca veniturile pe care Banca Mondiala le claseaza ca fiind din categoria tarilor mai dezvoltate. Adica este o contradictie intre ceea ce Romania poate sa produca si produce din punct de vedere al venitului si cum il distribuie. Noi nu avem o distributie care sa tina cu adevarat seama de nevoile Romaniei pentru a pune de acord veniturile cu realitatea", mai spus expertul.De aici put ...citeste mai departe despre " Analiza Ziare.com: Romania se imbata cu apa rece de la Banca Mondiala. Ei spun ca suntem bogati, dar ne bate vantul prin buzunare " pe Ziare.com