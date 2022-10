România ar putea reveni la piața reglementată în energie de la 1 ianuarie 2023. Cât timp ar rămâne prețurile fixe SURSE

Liderii coalitiei de guvernare ar fi decis ca Romania sa revina la piata reglementata de energie electrica de la 1 ianuarie 2023, iar o decizie finala ar urma sa fie luata luni, 24 octombrie.

De asemenea, preturile ar urma sa fie fixe pentru cel putin un an, potrivit unor surse politice citate de Digi24.

Potrivit surselor citate, la discutie a fost inaintata propunerea de reglementare a pretului, cu care furnizorii si distribuitorii ar fi de acord. Si liberalii, care pana acum s-au opus reglementarii, ar fi dispusi sa sustina aceasta masura pentru o perioada limitata.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, pentru Digi24.ro, ca el sustine revenirea la piata de energie reglementata.

"Eu am propus asta din martie, dar nu a fost acord in Coalitie", a explicat vicepremierul.

Social democratii cer ca masura sa se aplice pentru o perioada de un an, cu posibilitate de prelungire, in timp ce PNL si UDMR ar vrea sa se aplice pentru sase luni initial, cu posibilitatea de a fi prelungita in functie de evenimente.

Preturile reglementate propuse de PSD in Coalitie sunt:

Pentru populatia casnica actualele plafoane: 0,68 lei/kwh (pana in 100 de kwh), respectiv 0,8 lei/kwh (pana in 255 de kwh). Pentru cei care depasesc plafonul de 255 de kwh un pret fix de 1 leu/kwh;Pentru scoli, spitale, industria farma, IMM-uri: 1 leu/kwh;Pentru consumatorii industriali: pret fix de 1,3 lei/kwh;

"Decizia e luata, sa o puna in practica Ministerul Energiei", spun surse din PSD. ...citeste mai departe despre "Romania ar putea reveni la piata reglementata in energie de la 1 ianuarie 2023. Cat timp ar ramane preturile fixe SURSE " pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.