ANALIZA De ce-i lipsesc Romaniei autostrazile. "La companiile de stat troneaza prostia, incompetenta si fuga de raspundere"

Expertii sunt de parere ca Romania nu va reusi sa atraga fondurile de zeci de miliarde de euro puse la dispozitie pentru infrastructura de Uniunea Europeana. Problema ar fi ca tara noastra nu ar avea capacitatea de a inaugura mai mult de 35 de kilometri de autostrada anual.Pe cine da vina PSD din cauza lipsei de autostraziCu ocazia lansarii programului de guvernare potential al partidului in cazul formarii viitorului executiv, liderii PSD au vorbit si despre proiectele de infrastructura din Romania."Cred ca trebuie sa fie un consens politic si in interiorul partidelor, dar si in exteriorul partidelor. Eu provin dintr-o regiune unde am vazut vreo 3-4 autostrazi care plecau din vreo 3-4 judete, promovate de-a lungul anilor. Au fost pornite si din dorinta exacerbata de a face lucruri, dar si de a atrage voturi. E bine sa faci autostrazi, dar este important sa intelegem ca nu putem traversa Carpatii, din Moldova in Transilvania, prin trei autostrazi. S-a dovedit ca, de multe ori, am vorbit aiurea si ca a fost o concurenta acerba, dar practic s-au facut foarte putine lucruri", a declarat Dragos Benea, vicepresedinte PSD.De la PSD citire: "Infrastructura nu are nevoie de legi"Potrivit vicepresedintelui PSD, infrastructura nu are nevoie de legi si de proiecte de legi."Am vazut, se implinesc acum 2 ani de cand autostrada Unirii (n.r. - Targu Mures - Ungheni) are o lege trecuta prin Parlament, iar in realitate nu s-a intamplat nimic. Aceasta are nevoie de o finantare cursiva si de constructori puternici care sa-si plateasca foarte bine muncitorii si, de regula, sa fie muncitori romani", afirma Benea.Benea, fostul presedinte al Consiliului Judetean Bacau, se lauda cu 16 kilometri de centura in regim de autostrada pe raza judetului natal."In judetul Bacau, anul acesta vor fi dati in trafic primii 16 kilometri de autostrada din regiunea Moldovei, parte a centurii ocolitoare a Bacaului, si nu pot sa nu imi amintesc ca pe 15 martie, cand altii inaugurau un metru, liderii liberali afirmau mincinos despre constructorul autostrazii ca a fugit de la lucrare. Astazi, dupa un an si jumatate, vor fi dati in folosinta primii kilometri de autostrada din Moldova" ...citeste mai departe despre " ANALIZA De ce-i lipsesc Romaniei autostrazile. "La companiile de stat troneaza prostia, incompetenta si fuga de raspundere" " pe Ziare.com