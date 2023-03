România, mai atractivă pentru investiții – TradeVille

România, mai atractivă pentru investiții

Volumul investițiilor nete realizate in economia naționala a crescut cu 8.5% fata de anul precedent, însumând 150 mld. RON. Doar in T4 2022, investițiile nete au totalizat 54.2 mld. RON, marcând o creștere de 17.2% fata de anul anterior. La nivel anual, au fost înregistrate creșteri la toate elementele de structura fata de anul 2021: lucrări de construcții noi (+8.2%), utilaje (+7.8%) si alte cheltuieli (+7.8%). (Sursa: INSSE)

Creste Șomajul In SUA

Creșterea numărului de locuri de munca nou create in SUA a încetinit, in luna februarie, însă noua valoare a depășit așteptările economiștilor, in ciuda eforturilor Rezervei Federale (FED) de a scădea inflația prin creșterile consecutive ale ratei dobânzii de referința. Astfel, in februarie s-au creat 311,000 noi locuri de munca, peste așteptările pieței de 225,000. De menționat este faptul ca, rata șomajului, a urcat la 3.6% fata de precedenta valoare de 3.4%. Ultimele date vor fi folosite de FED pentru a stabili politica monetara la întâlnirea din aceasta săptămâna. (Sursa: CNBC)

Inflația Din Germania A Evoluat Conform Așteptărilor

In luna februarie, rata anuala a inflației din Germania a fost de 8.7%, fiind in linie cu valoarea anterioara si cu așteptările economiștilor. Valoarea se menține sub maximul de 8.8% al ultimelor cinci decenii, care a fost raportat in lunile octombrie si noiembrie ale anului 2022. Fata de luna ianuarie, indicele preturilor armonizate a înregistrat o creștere de 1%, in timp ce indicele armonizat al preturilor bunurilor de consum a crescut cu 9.3% fata de anul anterior. (Surse: TradingEconomics;Reuters)

Creștere Surprinzătoare A PIB In Marea Britanie

PIB al Marii Britanii a crescut cu 0.3%, in luna ianuarie 2023 fata de decembrie 2022, o dinamica peste așteptări. Fata de luna precedenta a anului trecut, PIB a rămas la același nivel, in contrast cu scăderea prognozata de 0.1%. Creșterea este pusa pe seama unui eveniment excepțional, si anume, întoarcerea in unitățile școlare a elevilor britanici, care au absentat in luna decembrie din cauza virozelor de sezon. In schimb, activitatea de producție si serviciile au înregistrat scăderi. (Sursa: Reuters)

One United Properties Preț curent 0.857 RON ( -1.49% ) MCap 3.17B P/E 6.314

One United Properties a anunțat ca acțiunile sale vor fi incluse in componenta indicelui bursier ROTX, creat de BVB in colaborare cu Bursa de Val

