România, între țările europene care au decuplat avansul PIB de emisiile de gaze cu efect de seră

Un număr de 15 țări din Uniunea Europeană au reușit în primul trimestru din 2023 să își reducă emisiile de gaze de afect de seră, în timp ce au înregistrat avans al produsului intern brut.

România face parte dintre aceste țări, raportând o reducere cu 4,7% a emisiior de gaze cu efect de seră în primele trei luni ale anului în curs, în comparație cu perioada similară din 2022.

Cele mai mari reduceri ale gazelor cu efect de seră s-au înregistrat în perioada amintită în Bulgaria, care a raportat de asemenea avans economic.

Gospodăriile poluează cel mai mult

În primul trimestru al anului 2023, emisiile de gaze cu efect de seră ale economiei UE au totalizat 941 de milioane de tone echivalent CO 2 (echivalent CO 2), o scădere cu 2,9% față de același trimestru din 2022 (969 milioane tone echivalent CO 2).

Această scădere a avut loc concomitent cu o creștere de 1,2% a produsului intern brut (PIB) al UE în primul trimestru al anului 2023, comparativ cu același trimestru din 2022, notează Eurostat.

Potrivit sursei citate, sectoarele economice responsabile pentru cele mai multe emisii de gaze cu efect de seră au fost în primul trimestru din 2023: ”gospodarii” (24%), ”prelucrărie” (20%), ”electricitate, aprovizionare cu gaze” (19%), ”agricultura” (13% ), respectiv ”transport și depozitare” (10%).

Datele arată că, în comparație cu primul trimestru al anului 2022, emisiile au scăzut în 5 din 9 sectoare economice.

Cea mai mare scădere s-a înregistrat în ”energie electrică, gaze” (-12,3%). Principalul sector în care au crescut emisiile a fost ”transportul și depozitarea” (+7,2%).

Șase țări au raportat creșterea emisiilor

Emisiile în primul trimestru din 2023 au scăzut în aproape toate țările UE în comparație cu primul trimestru din 2022, cu excepția Irlandei (+9,1%), Letoniei (+7,5%), Slovaciei (+1,9%), Danemarcei (+1,7%), Suediei (+1,6%) și Finlandei (0,3%), unde au crescut.

În aceste țări a crescut de asemenea și produsul intern brut.

De cealaltă parte, cele mai mari reduceri ale gazelor cu efect de seră s-au înregistrat în Bulgaria (-15,2%), Estonia (-14,7%) și Slovenia (-9,6%).

Din cele 21 de țări UE care și-au redus emisiile, doar în 6 a scăzut și PIB-ul (Cehia, Estonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria și Polonia), adică 15 țări UE (Portugalia, Croația, Belgia, Malta, Franța, Spania, Olanda, Germania, Austria, România, Italia, Cipru, Grecia, Slovenia și Bulgaria) au reușit să scadă emisiile în timp ce și-au crescut PIB-ul, precizează sursa citată.

Gazele cu efect de seră provoacă schimbări climatice, susține Comisia Europeană. Așa-numitul ”coș Kyoto” de gaze cu efect de seră include dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de azot (N2O) și gaze fluorurate. Ele sunt exprimate într-o unitate comună, echivalent CO2, așa cum este definit în cel de-al cincilea raport de evaluare al IPCC (AR5).

Datele prezentate sunt estimări ale Eurostat, serviciul statistic al Comisiei Europene, cu excepția celor din dreptul Olandei, singura țară care a furnizat propriile estimări.

