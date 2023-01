România, între țările europene cu cele mai mari scumpiri ale alimentelor în ultimii doi ani

Romania se afla pe locul sapte in UE in privinta cresterii preturilor alimentelor in perioada 2020 - 2022.

Incepand cu 2015, anul luat de Eurostat ca punct de pornire pentru a calcula inflatia pentru produsele alimentare, Romania a avut a opta cea mai mare majorare de preturi din UE.

Se poate remarca faptul ca tarile din Europa de Sud - Est au avut cele mai mari cresteri de preturi din UE in privinta produselor alimentare.

Mult peste media europeana

Cresterile de preturi la alimente au fost de 34,61% in UE in perioada 2015 - 2022, cele mai mari majorari fiind inregistrate in Ungaria (96,56%), Lituania (65,55%), Bulgaria (61,08%), Letonia (58,24%), Estonia (56,28%), Polonia (53%), Slovacia (52,76%), Romania (51,6%) si Cehia (48,4%).

Dupa plutonul de noua tari est-europene urmeaza pe locul 10 in privinta scumpirilor la alimente Germania, cu un procent de 39,8%.

La polul opus, cea mai mica inflatie la alimente in perioada amintita a fost inregistrata in Irlanda (4,7%), Cipru (15,84%), Finlanda (20,395), Grecia (22,36%), Italia (23,2%), Danemarca (23,8%) si Franta (24,79%).

Preturile la energie, influenta determinanta

Majorarile de preturi la produsele alimentare au inregistrat avansuri considerabile in Uniunea Europeana perioada 2020 - 2022, ani marcati de mai multe crize consecutive si suprapuse: pandemia, criza energetica, razboiul, inflatia care a crescut la niveluri fara precedent in tarile europene.

Sub influenta puternica a exploziei preturilor din energie, indicii preturilor de consum au crescut puternic in toata Europa.

In Romania, datele publicate de Institutul National de Statistica aratau in luna august a anului trecut o inversare a tendintei legate de marfurile care au contribuit cel mai mult la cresterea preturilor.

Daca in prima jumatate a anului trecut principalul aport la inflatia anuala era adus de marfurile nealimentare, ca urmare a exploziei preturilor din energie, ulterior socul preturilor ridicate s-a transmis si asupra alimentelor.

In perioada 2020 - 2022, cresterea preturilor alimentare a fost de 38,43%, a saptea din Uniunea Europeana, in conditiile in care media UE s-a ridicat la 25,68%.

Tot tarile est-europene au fost afectate cel mai tare de majorarile de preturi la alimente si in ultimii doi ani: Ungaria (plus 78,23%), Lituania (plus 52,37%), Letonia (plus 44,28%), Bulgaria (plus 44 ...citeste mai departe despre "Romania, intre tarile europene cu cele mai mari scumpiri ale alimentelor in ultimii doi ani" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.