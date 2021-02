Romania, printre cele mai mari cresteri de preturi din Uniunea Europeana in 2021

Rata anuala a inflatiei in zona euro a revenit in teritoriul pozitiv in luna ianuarie 2021, in timp ce in Uniunea Europeana a crescut semnificativ, de la 0,3% pana la 1,2%.Fata de luna decembrie 2020, rata anuala a inflatiei in ianuarie 2021 a scazut in trei state membre, a ramas stabila in sase tari si a crescut in 18.In Romania, rata anuala a inflatiei a crescut pana la 2% in ianuarie, de la 1,8% in decembrie. Comparativ, in prima luna din 2020, rata anuala a inflatiei in Romania era de 3,9%.Cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate, luna trecuta, in Polonia (3,6%), Ungaria (2,9%), Cehia (2,2%) si Romania (2%).La polul opus sunt doua state membre UE unde rata anuala a inflatiei a fost negativa: Grecia (minus 2,4%) si Slovenia (minus 0,9%).Serviciile au umflat preturileIn zona euro, cel mai semnificativ impact asupra cresterii anuale a preturilor l-au avut serviciile, cu majorare de 0,65 puncte procentuale, urmate de preturile la bunuri industriale (crestere de 0,37 puncte procentuale) si preturile la alimente, bauturi alcoolice si tigari (plus 0,30 puncte procentuale). In schimb, scaderea preturilor la energie a sters 0,41 puncte procentuale din avansul inflatiei, in luna ianuarie.Revenirea in teritoriul pozitiv a inflatiei in luna ianuarie, dupa mai multe luni in care zona euro a avut o inflatie negativa, aduce acest indicator mai aproape de tinta de 2% urmarita de Banca Centrala Europeana pe termen mediu.In cazul Romaniei, Institutul National de Statistica ( INS ) a informat anterior ca rata anuala a inflatiei a urcat la 2,99% in luna ianuarie a acestui an, de la 2,1% in decembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 3,25%, marfurile alimentare cu 2,88% iar serviciile cu 2,51%."Preturile de consum in luna ianuarie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 au crescut cu 1,3%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (februarie 2020 - ianuarie 2021) fata de precedentele 12 luni (februarie 2019 - ianuarie 2020), calculata pe baza IPC, este 2,6%", anunta INS.Mai puteti citi:Cine este cu adevarat Diana Sosoaca, senatoarea pusa mereu pe scandalUn preot, urmarit national pentru ca fuge de condamnare, se plange pe YouTube de pedeapsa primita. Slujitorul Bisericii cu Luna a dat un tun de ...citeste mai departe despre " Romania, printre cele mai mari cresteri de preturi din Uniunea Europeana in 2021 " pe Ziare.com