Economist: Romania ar putea avea o crestere de 3,9% in 2021, dar totul depinde de masurile fiscale adoptate

"Estimam pentru acest an, practic din martie avem aceasta estimare, de -4,7%. Atunci in martie eram priviti ca fiind printre cei mai optimisti in perspectiva prognozelor. Consensul pietei era undeva spre -8%. Era oarecum divergent si fata de prognoza oficiala. Daca ne amintim, atunci era -1,9%. Intre timp si prognoza oficiala s-a mai ajustat catre prognoza noastra si consensul pietei a inceput sa convearga spre prognoza noastra. Acum e undeva la -5,2%", a declarat Dascalu.Potrivit acestuia, este destul de greu sa ne dam seama de cum va fi influentata economia de ultimele evenimente."E putin probabil sa avem o carantinare totala. Daca ne uitam ca si evolutie a acestui nou val, ne uitam la tari din regiune care oarecum s-au confruntat cu ceva timp inaintea noastra, cu 3 saptamani inaintea noastra, chiar luna, cu o rabufnire a numarului de infectari si daca ne uitam deja Cehia si Slovacia sunt de mai bine de o saptamana in stare de urgenta, dar nu au inchis economia. Deci, nu ne asteptam sa vedem din nou un lockdown", a spus Ciprian Dascalu, in cadrul unui intalniri online cu presa pe tema perspectivelor macroeconomice in conditii de incertitudine ridicata.El a mentionat ca pentru anul viitor cresterea economica va depinde foarte mult si de modul in care va arata politica fiscala."Presupunand ca nu vom mai avea un lockdown, prognoza noastra pentru anul viitor este o crestere de 3,9%. Pe termen mediu si lung suntem ceva mai optimisti si am inclus in prognoza noastra si fondurile europene suplimentare din programul de revenire. Considerand un multiplicator relativ modest asupra cresterii economice a investitiilor publice in general tot ajungem cu cresterea pe orizontul 2024 spre 5%. Pe termen scurt, ce putem vedea din indicatorii de incredere, per total economie s-a recuperat undeva la 60% din recul", a afirmat Ciprian Dascalu.In contextul de incertitudine, banca a realizat un indice construit printre altele pe date despre piata fortei de munca, consumul de electricitate, consumul ...citeste mai departe despre " Economist: Romania ar putea avea o crestere de 3,9% in 2021, dar totul depinde de masurile fiscale adoptate " pe Ziare.com