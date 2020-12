"Comisia de Prognoza la inceputul lunii noiembrie a facut o proiectie pe principalii indicatori macroeconomici si ei vor fi ajustati pentru ca sunt niste semne de intrebare acum spre sfarsit de an si ca urmare a unor influente externe si aici ne-a dat de gandit un pic ce se intampla in Germania. Adica noi am proiectat un PIB pentru la anul de 4,5, care sigur este optimist si ne-am gandit ca este optimist. Nu va ascund lucrul acesta. Este optimist", a spus seful CNSP.Oficialii de la Prognoza discuta de o crestere a PIB-ului real, nu a PIB-ului in termeni nominali."In termeni nominali sigur ca poti sa ajungi cum este acum estimat la 8%, dar deflatorul mi se pare cam mare, de 4%. Deci la anul este posibil sa ajungem la o crestere de 4,1 - 4,2%. Este posibil. Dar asta ce inseamna? Asta inseamna ca probabil relansarea se va produce undeva in luna martie sau in trimestrul II", a mai spus Valentin Ionescu.Directorul CNSP spune ca in primele doua luni economia nu va demara."Nu va decola asa de puternic pentru ca in exteriorul tarii unde avem o cerere externa si influenteaza mai cu seama productia industriala lucrurile vor demara mai tarziu, in special in Germania, care este motorul economiei europene in acest moment", a mai spus Valentin Ionescu.Anul viitor contributia industriei la cresterea PIB-ului va fi ceva mai mica, nu cat s-a proiectat, a mai afirmat oficialul.In cadrul industriei, ceea ce ingrijoreaza este ca anumite sectoare sunt in declin, respectiv ca ele inregistreaza o scadere care se apropie de un ciclu de afaceri.CIESTE SI:Tara din apropierea Romaniei unde iti poti face concediul de iarna in siguranta. Ce alte destinatii mai poti alege ...citeste mai departe despre " Romania ar putea avea o crestere economica de 4,1 - 4,2% in 2021 " pe Ziare.com