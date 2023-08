România continuă să aibă una din cele mai mari inflații industriale din Uniunea Europeană

România continuă să aibă una din cele mai mari inflații la poarta fabricii dintre țările membre ale blocului comunitar.

Deși în comparație cu iunie 2022 inflația industrială anuală este de zece ori mai mică în iunie 2023, prețurile producției industriale continuă să crească, în timp ce media la nivel european este pe teritoriu negativ.

Asta în condițiile în care creșterea anuală din iunie 2023 a prețurilor producției industriale în România vine peste o inflație industrială care depășea 61% în iunie 2022, cea mai mare din Uniunea Euopeană.

Iunie 2022, România bătea toate recordurile

Prețurile producției industriale au scăzut în iunie 2023 cu 3,4% în zona euro și cu 2,4% în Uniunea Europeană, în comparație cu luna iunie a anului trecut, potrivit Eurostat.

Cele mai mari descreșteri din Uniunea Europeană au fost înregistrate în Irlanda: minus 17,1%, Belgia: minus 12,4% și Bulgaria: minus 11,4%.

La polul opus, inflația industrială anuală a crescut cel mai mult în iunie 2023 în Ungaria: plus 29,5%, Slovacia: plus 18,2% și Slovenia: plus 7,4%.

Urmează România, pe locul patru între statele membre UE, cu un avans al prețurilor producției industriale de 6,3%.

Trebuie amintit faptul că în iunie 2022 cele mai mari scumpiri ale prețurilor producției industriale, aproape duble decât media europeană, au fost consemnate în România, unde prețurile la porțile fabricilor au crescut în termeni anuali cu 61,2%.

Între cele mai mari creșteri de prețuri din UE

În România, prețurile producției industriale nu scad, în iunie 2023 față de iunie 2022, ca în alte țări europene, ci cresc cu un ritm mai mic decât cel consemnat cu un an în urmă.

În condițiile în care inflația la poarta fabricii are un aport semnificativ la dezvoltarea prețurilor de consum, se poate anticipa că România va continua să aibă în 2023 o rată a inflației anuale ce se va situa între primele cele mai de sus în Uniunea Europeană.

După ce a coborât în lunile anterioare pe locurile 8-9 între țările membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflației, România a revenit pe cinci în luna iunie.

Diferența față de UE

Dacă în iunie 2022 toate statele membre UE au înregistrat un avans al inflației anuale la poarta fabricii, pricipala cauza fiind zona de energie, lucrurile arată diferit în 2023.

Prețurile producției industriale au scăzut la nivelul UE în iunie 2023 cu 14% în sectorul energetic și cu 2,7% în cazul bunurilor intermediare.

În schimb au crescut cu 9% pentru bunurile de uz curent, cu 5,5% pentru bunurile de folosință îndelungată și cu 5,1% pentru bunurile de capital.

Potrivit Institutului Național de Statistică, și în România cel mai mult a contribuit la creșterea prețurilor producției industriale industria bunurilor de uz curent (+ 12,38%), urmată de industria bunurilor de folosință îndelungată (+ 7,23%) și industria bunurilor de capital (+ 6,97%).

Industria energetică a contribuit însă de asemenea la creșterea prețurilor industriale, dar într-o măsură mai mică: + 2,9%.

