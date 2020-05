Ca serie ajustata sezonier, in primele trei luni ale acestui an, PIB a avut un avans de 2,7%, comparativ cu perioada similara din 2019."Seria ajustata sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a includerii estimarilor pentru trimestrul I 2020, fiind inregistrate diferente fata de varianta publicata in Comunicatul de presa nr. 91 din 7 aprilie 2020.Estimarile 'semnal' precum si cele provizorii ale Produsului Intern Brut trimestrial sunt afectate de dificultatile create de criza pandemica si de instituirea starii de urgenta.Aceste dificultati au fost legate de colectarea datelor de baza care reprezinta intrari pentru conturile nationale si s-au concretizat printr-o crestere a ratei de non-raspuns.Pentru completarea informatiilor au fost utilizate surse alternative pentru a afecta, cat mai putin posibil, calitatea indicatorilor produsi.Conform practicii curente, datele publicate astazi vor face obiectul unor revizuiri, conform calendarului comunicatelor de presa si politicii de revizuire a conturilor nationale publicate pe site-ul INS, pe masura ce noi surse de date devin disponibile. In conditiile actuale, revizuirile ar putea fi mai mari decat de obicei", precizeaza INS.Citeste si Analistii CFA Romania anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in 2021: Cat va scadea leul si va creste somajul ...citeste mai departe despre " INS anunta crestere economica de 2,4% in primul trimestru, insa datele pot suferi moficari substantiale din cauza pandemiei " pe Ziare.com