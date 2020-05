Romania a atras 3,3 miliarde euro de pe pietele externe de capital. Citu: Cea mai de succes emisie de obligatiuni din aceasta criza

"Romania a atras 3,3 miliarde euro de pe pietele externe de capital la costuri atractive in contextul propagarii pandemiei Covid-19. (...) Valoarea totala a emisiunii este de 3,3 miliarde euro, nivelul subscrierii finale fiind de peste 3 ori mai mare, prin participarea unui numar de peste 585 de investitori", arata Ministerul de Finante intr-un comunicat.Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, miercuri, dupa sedinta de guvern, ca interesul pentru Romania pe pietele internationale a fost unul extrem de ridicat, dar ca Romania a ales sa atraga doar 3,3 miliarde de euro, dupa ce, la inceputul anului, a mai imprumutat 3 miliarde de euro."Eu tin minte ca, acum cateva saptamani, triada Tariceanu, Ponta, Ciolacu, ne acuza ca acest Guvern nu poate sa se imprumute, nimeni nu vrea sa imprumute acest guvern. Am iesit pe pietele internationale, unde suntem judecati la sange si analiza este facuta de profesionisti, si interesul pentru Romania a fost de 14 miliarde de euro. Din aceste 14 miliarde de euro, am ales sa imprumutam 3,3 miliarde de euro. Daca va uitati la media randamentelor cu care ne-am imprumutat, in 2020, pe piata internationala, veti vedea ca este cu mult sub medie, este o medie minima istorica (...) A fost cea mai de succes emisie de obligatiuni din aceasta criza si au fost mai multe tari care emis obligatiuni", a precizat ministrul.Fondurile aferente acestei tranzactii au intrat in conturile Trezoreriei marti, 26 mai."Emisiunea de euroobligatiuni lansata in data de 19 mai 2020 de Ministerul Finantelor Publice s-a bucurat de un interes exceptional din partea investitorilor, Romania reusind o serie de performante care i-au consolidat, inca o data, pozitia de emitent sofisticat pe pietele externe de capital: prin volumul impresionant al cererii, precum si prin volumul final al tranzactiei, este cea mai mare emisiune de euroobligatiuni lansata de un emitent suveran din zona non-Euro si a doua cea mai mare din regiunea CEE; tranzactia reprezinta cel mai mare volum de finantare realizat de Romania intr-o singura zi; s-a bucurat de cea mai mare cerere inregistrata vreodata la o emisiune din partea investitorilor inainte de stabilirea costului final al emisiunii (cu ordine de peste 12 miliarde de euro), dar si la inchiderea tranzactiei cand nivelul cererii s-a mentinut la un nivel record, de 12 miliarde euro", a mai informat m ...citeste mai departe despre " Romania a atras 3,3 miliarde euro de pe pietele externe de capital. Citu: Cea mai de succes emisie de obligatiuni din aceasta criza " pe Ziare.com