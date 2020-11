Cu doi din trei romani analfabeti digital, statul viseaza sa scoata economia din Epoca de piatra

"Noi am semnat chiar recent un momorandum cu Ministerul Educatiei si am inceput sa colaboram foarte indeaproape, din martie-aprilie, de cand a inceput pandemia ca sa sutinem continuarea scolilor. Noi aveam deja produsele respective, pe care le ofeream si inainte gratuit pentru scoli, dar nu erau folosite. Si va dati seama, in momentul in care a venit pandemia, zeci de mii de profesori si mii de scoli au avut nevoie de acest suport", a declarat Dan Oros, director de marketing al Google Romania.Din perspectiva aceasta s-a incercat ajutarea celor din educatie."Prin partenerii nostri, cred ca pana acum, am facut cursuri de pregatire cu peste 50.000 de profesori pana acum si avem cateva mii de scoli care folosesc tool-urile noastre si platformele. Am colaborat si colaboram foarte indeaproape cu Ministerul Economiei si IMM-urilor cu programe educationale pentru IMM-urile care vor sa invete sa intre in mediul online. Si aici ne referim mai mult de partea de training-uri, de workshop-uri, adica strict pe partea educationala", a mai spus oficialul Google.Doar 31% dintre romani au competente digitale de bazaAcesta crede ca, romanilor le lipseste accesul la informatie, in sensul in care, Google si multi alti actori din acest domeniu ofera foarte multe cursuri si resurse disponibile, insa aceste informatii trebuie sa ajunga la om."Ele sunt gratuiite si accesibile de peste tot, insa, consideram ca exista o grupa foarte mare de persoane la care nu ajunge genul asta de informatie. Si daca ar ajunge, am putea cumva sa acceleram lucrurile. Daca ne uitam in studii o sa observam ca doar 31% dintre romani au competente digitale de baza. Si aici nu vorbim de retele de socializare, ci de ideea de a folosi un calculator pentru productivitate, a trimite un email si de a crea o prezentare", a mai spus oficialul Google Romania.Informatiile sunt diponibile, numai ca ele trebuie sa ajunga la cat mai multa lume. "De aceea, aici este importanta si o colaborare cu Ministerul Educatiei care ar trebui sa introduca genul acesta de cursuri cat mai devreme, adica de la li ...citeste mai departe despre " Cu doi din trei romani analfabeti digital, statul viseaza sa scoata economia din Epoca de piatra " pe Ziare.com