ANALIZA Specialistii estimeaza un ritm mediu anual de crestere economica de 4,7% pentru intervalul 2021-2024

"La nivel national, pentru perioada 2021-2024, ritmul mediu anual de crestere economica estimat este la 4,7% cu un varf in anul 2023 de 5%, an in care este de asteptat a se realiza o absorbtie mai consistenta a fondurilor europene. Pe partea ofertei, sectorul cel mai dinamic va fi cel al constructiilor pentru care se prevede un ritm mediu anual al valorii adaugate brute de 8,1%, in concordanta cu cresterea estimata pentru investitii", arata documentul citat.Pentru sectorul tertiar se estimeaza un avans mediu anual de 4,2%, accentul fiind pus pe dezvoltarea serviciilor moderne (IT, servicii pentru intreprindere etc.).Pentru sectorul industrial, ritmul mediu anual de crestere este estimat la 4,8%, prin dezvoltarea cu precadere a ramurilor cu aport sporit de valoare adaugata bruta. CNSP precizeaza ca scenariul actual se bazeaza pe o absorbtie prudenta a fondurilor UE pe cele doua axe, cadrul financiar aferent perioadei de programare 2014-2020 si Fondul de Redresare si Rezilienta, in concordanta cu tendinta anilor precedenti."O modificare a gradului de absorbtie poate induce schimbari in ambele sensuri in ceea ce priveste formarea bruta de capital fix si adiacent asupra pietei muncii. Modelul economic pe care se bazeaza estimarile actuale face tranzitia de la o evolutie economica axata pe stimularea cererii de consum, la o crestere determinata de majorarea investitiilor si a ofertei agregate, ceea ce presupune accelerarea in dinamica a formarii brute de capital fix si un ritm al consumului inferior cresterii economice", explica documentul.Citeste si: Anul 2021, pentru bugetari muma, pentru privati ciuma. "Politicienii au impartit Romania in doua: a celor protejati si a celor care suporta factura crizei"Pe regiuni, cele mai bune evolutii economice ar urma sa fie consemnate in Sud - Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia, pentru care se estimeaza un avans al PIB de peste 5%.Pentru regiunea Sud-Est cresterea reala a PIB se bazeaza, in principal, pe industrie si constructii. Rata somajului la sfarsitul anului va ajunge la 3,9% in 2023 fata de 4,2% in anul 2019.