Avertismentul Protectiei Consumatorului: Incepe perioada reducerilor de iarna, mare atentie la preturi

"Consumatorii trebuie sa stie ca orice anunt de reducere de pret exprimata in valoare absoluta sau in procent trebuie efectuat vizibil, lizibil si fara echivoc pentru fiecare produs sau grupa de produse identice: fie prin mentionarea noului pret langa pretul anterior, barat, fie prin mentiunile 'pret nou', 'pret vechi' langa sumele corespunzatoare, fie prin mentionarea procentului de reducere a pretului nou care apare langa pretul anterior, barat, indiferent de tipul de vanzare cu pret redus (soldare, lichidare, promotionale).Orice vanzare cu pret redus, indiferent de tip, trebuie sa fie insotita sau precedata de publicitate si anuntata sub denumirea ei ('soldare/soldari/solduri', 'lichidare', 'promotii'), insotita de data de debut si de durata acesteia", afirma Paul Anghel.De asemenea, comisarul ANPC precizeaza ca, in cazul in care oferta este deja in derulare, consumatorii trebuie sa fie informati cu privire la valabilitatea reducerii sau ca oferta este valabila numai "in limita stocului disponibil"."In momentul cumpararii, consumatorii trebuie sa verifice daca oferta mai este valabila si daca reducerea de preturi anuntata este identica cu cea reala, la cititoarele de cod de bare din cadrul marilor magazine sau direct la casa, daca pretul afisat este cel facturat. La achizitionarea pachetelor promotionale de tipul '3 la pret de 2', trebuie sa verifice pretul individual al produselor, care trebuie sa existe in mod obligatoriu la vanzare, pentru a-l putea compara cu pretul pachetului promotional.Sfatuiesc consumatorii sa solicite informatii suplimentare atunci cand au nelamuriri privind orice campanie publicitara facuta prin orice mijloace, in cadrul magazinului, prin afise sau pliante, prin anunturi pe site", a declarat directorul general al ANPC.In timpul actiunilor de control desfasurate in anii precedenti, comisarii ANPC au constatat o serie de abateri in aceasta perioada a reducerilor de iarna precum: prezentarea intr-o forma ambigua a promotiilor, respectiv existau afise cu "reduceri de la 29,99", ceea ce inducea consumatorul in eroare, acesta putand intelege ca procentul de reducere se aplica de la baza de 29,99; erau afise cu "reduceri pana l