Record istoric atins de bursa de la Bucuresti. Indicele BET a ajuns la cea mai ridicata valoare din ultimii 24 de ani

Sustinut de evolutia burselor europene, dar si de cea din SUA, indicele principal BET a urcat marti cu 0,56%, ceea ce inseamna ca de la inceputul anului 2021 avansul este de aproximativ 10,5%, potrivit Digi24.ro."Este un motiv de bucurie pentru intreaga comunitate a pietei de capital. Este rezultatul muncii tuturor stakeholderilor pietei de capital, al companiilor si, mai ales, al investitorilor. Un factor foarte important in aceasta evolutie il reprezinta dividendele importante distribuite de companiile listate la BVB , daca ne uitam ca indicele BET-TR, care include si dividendele, este deja la maxime istorice de cateva luni.Perspectivele pentru acest an sunt promitatoare, pentru ca vedem estimari de dividende atractive, unele chiar foarte bune comparativ cu dobanzile scazute practicate la depozite. Totodata, includerea mai multor companii romanesti in indicii FTSE Russell va continua sa puna Romania intr-o lumina optimista in fata investitorilor", spune Radu Hanga, presedintele BVB, potrivit sursei citate.