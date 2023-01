Recesiunea economică, iminentă în 2023. Crizele majore suprapuse încă de la începutul anului ANALIZĂ

Anul 2023 se preconizeaza a fi o perioada plina de provocari, criza energiei continua sa afecteze Europa, nivelul inflatiei se va mentine ridicat pana in 2024, iar scenariul unei recesiuni economice pare iminent, arata o analiza a unuia dintre cei mai mari furnizori de schimb valutar si plati internationale din Europa.

"Anul 2023 se preconizeaza a fi o perioada plina de provocari. Criza energiei continua sa afecteze Europa, nivelul inflatiei se va mentine ridicat pana in 2024, iar scenariul unei recesiuni economice pare iminent. Este de asteptat ca piata valutara sa reactioneze la acesti factori prin accentuarea volatilitatii cursurilor de schimb, cu efecte negative asupra situatiilor financiare ale companiilor", spun analistii iBanFirst,unul dintre cei mai mari furnizori de schimb valutar si plati internationale din Europa, care explica principalele tendinte care vor influenta economia globala, precum si activitatea importatorilor si exportatorilor in 2023.

Volatilitatea cursului de schimb valutar are un impact direct asupra conditiilor economice generale si, in special, asupra lantului de aprovizionare. Iar Statele Unite ale Americii ar putea fi cele mai afectate in decursul acestui an. De exemplu, cu o asemenea scadere a yenului in raport cu dolarul (minus 14 % de la 1 ianuarie), a devenit mult mai ieftin sa produci in Japonia decat in Statele Unite, in timp ce, in trecut, productia in Japonia era mai scumpa comparativ cu SUA. Daca aceasta situatie se va mentine, va conduce probabil la o relocalizare a unitatilor de productie in proximitatea clientilor.

In contextul in care volatilitatea din piata valutara tinde sa se accentueze, analistii iBanFirst le recomanda firmelor romanesti sa adopte masuri de protejare impotriva riscului valutar, pentru a-si mentine avantajul competitiv pe pietele internationale.

"Volatilitatea pietei valutare este departe de a fi o problema a multinationalelor. Aceasta poate afecta orice companie, indiferent de dimensiune, care are operatiuni transfrontaliere. Implementarea unei strategii de gestionare a riscului valutar ar trebui luata in considerare de o companie in urmatoarele situatii: fie aceasta isi factureaza exporturile sau costurile aferente activitatii in valuta (filiale, salarii etc.), plateste pentru marfurile sau serviciile importate in valuta sau are angajamente de achizitii fata de

