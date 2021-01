Oamenii de pe teren, spun reprezentantii Institutului National de Statistica, s-ar fi putut infecta usor, relateaza Digi 24.Andrei Tudorel, presedintele INS Romania: "Nu era indicat ca in aceasta etapa sa mergem, chiar si la o mica parte din populatie sa culegem aceste date pe teren la usa fiecarei locuinte".Numararea locuitorilor din Romania va avea loc abia in luna iunie, anul viitor, iar pentru prima data, datele vor fi colectate online, mai arata sursa citata.Recensamantul populatiei Romaniei amanat pentru 2022 se va desfasura in trei etapeIn prima etapa vor fi colectate date personale ale populatiei din diverse surse.In a doua etapa oamenii vor fi invitati sa acceseze o platforma online unde sa completeze date personale cum ar fi de exemplu religia, iar in mediul rural primariile ii vor ajuta pe oameni.AnalizeleUltima etapa este cea in care, cei care nu au completat datele pe internet vor fi contactati la domiciliu.Vladimir Alexandrescu, purtator de cuvant INS: "Daca pana acum se apela la formulare scrise si recenzorul completa datele capului gospodariei, si era o a doua etapa transcriere in baza de date, de data aceasta recenzorul vine cu o tableta".Inainte ca proiectul sa fie aprobat s-au facut mai multe analize pentru a vedea daca oamenii prefera varianta online. Tinerii, in special, au raspuns in proportie mare ca prefera recensamantul pe internet, in timp ce unele persoane nu sunt de acord cu noua metoda.Anul acesta se va desfasura doar recensamantul agricol, care va incepe in luna mai si va dura doua luni.Citeste si: Diferenta intre COVID-ul "clasic" si mutatiile gasite in Marea Britanie si in Africa de Sud: "Vaccinarea trebuie sa se intensifice" ...citeste mai departe despre " Recensamantul populatiei Romaniei, programat pentru 2021, va fi amanat cu un an din cauza pandemie " pe Ziare.com