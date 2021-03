Avertismentul BNR. Rata anuala a inflatiei va continua probabil sa creasca treptat in acest an

Datele se desprind din minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 15 martie 2021."In ceea ce priveste evolutiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au evidentiat perspectiva vizibil modificata a inflatiei, aratand ca rata anuala a inflatiei va continua probabil sa creasca treptat in acest an pana in proximitatea limitei de sus a intervalului tintei, implicit sa depaseasca considerabil valoarea de 2,5 la suta anticipata anterior pentru semestrul II 2021. Totodata, dupa previzibila corectie descendenta ampla din debutul anului viitor, ea este asteptata sa urce din nou deasupra punctului central al tintei si sa ajunga la finele orizontului prognozei la 2,8 la suta - peste nivelul de 2,4 la suta din proiectia precedenta", se spune in minuta BNR Cum va influenta pretul combustibiluluiConform sursei citate, s-a observat ca valorile mai inalte si in crestere usoara ale ratei inflatiei din anul curent, dar si ajustarea lor descendenta din debutul anului viitor, sunt atribuibile integral actiunii factorilor pe partea ofertei, mai cu seama impactului tranzitoriu al scumpirii energiei electrice in contextul liberalizarii pietei de profil, si efectului sau de baza dezinflationist ulterior. Influente semnificative, in dublu sens pe orizonturi diferite de timp, provin si din evolutia probabila a pretului combustibililor, precum si din majorarea cotatiilor internationale ale materiilor prime agro-alimentare, resimtite prioritar la nivelul inflatiei de baza.BNR mentioneaza ca impactul inflationist al acestor factori ar putea fi insa mai intens si mai de durata, inclusiv prin efectele lor indirecte, au subliniat in mod repetat membrii Consiliului, evocand ascensiunea pronuntata a pretului petrolului, dar mai ales tendinta cvasi-generalizata de crestere a cotatiilor internationale ale marfurilor amorsata recent, potentata de strangulari in lanturile de productie si aprovizionare, cu impact asupra costurilor asociate.O eventuala materializare a unui asemenea risc ar avea totusi o capacitate scazuta de a genera efecte secundare pe calea afectarii anticipatiilor inflationiste pe termen mediu, au apreciat membrii Consiliului, mai ales in conditiile p ...citeste mai departe despre " Avertismentul BNR. Rata anuala a inflatiei va continua probabil sa creasca treptat in acest an " pe Ziare.com