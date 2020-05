Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in aprilie. Alimentele s-au scumpit cu peste 5%

Preturile de consum in luna aprilie 2020, comparativ cu martie, au urcat cu 0,26%, iar fata de decembrie 2019 avansul a fost de 1,42%."Preturile de consum in luna aprilie 2020 comparativ cu luna aprilie 2019 au crescut cu 2,7%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 2,3%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (mai 2019 - aprilie 2020) fata de precedentele 12 luni (mai 2018 - aprilie 2019), calculata pe baza IPC, este 3,6%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 3,6%", se mentioneaza in comunicatul INS.Prognoza de inflatie a Bancii Nationale a Romaniei pentru acest an este de 3%.Institutia precizeaza ca izbucnirea epidemiei de coronavirus si adoptarea de restrictii guvernamentale pentru a limita raspandirea virusului au avut consecinte atat asupra colectarii datelor, cat si asupra calculului indicelui preturilor de consum (IPC)."In aceasta situatie extraordinara au fost stabilite recomandari internationale privind metodele adecvate. Eurostat (Biroul de Statistica al Uniunii Europene), in colaborare cu institutele nationale de statistica (INS) ale Uniunii Europene, a elaborat si dat publicitatii un ghid orientativ, care contine principiile generale avute in vedere pentru calculul IPC si IAPC si o descriere a metodelor de imputare pe care institutele nationale de statistica ar putea sa le utilizeze, in contextul crizei COVID-19", spun reprezentantii de la Statistica.INS Romania mentioneaza ca a respectat principiile mentionate in ghidul Eurostat, si anume: ponderile anuale utilizate la calculul IPC (IAPC) au ramas constante in luna aprilie 2020; au fost calculati subindicii IPC pentru intreaga structura a nomenclatorului de produse si servicii folosita in cazul IPC national si IAPC; acolo unde a fost posibil, preturile lipsa au fost inlocuite cu datele observate prin utilizarea altor surse de date (on-line, telefon, Monitorul Preturilor etc.); acolo unde nu a fost posibilia identificarea si utilizarea unei surse de date alternative, produsele si serviciile in cauza au fost tratate ca produse si servicii lipsa, iar preturile acestora au fost imputate folosind metodele de imputa ...citeste mai departe despre " Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in aprilie. Alimentele s-au scumpit cu peste 5% " pe Ziare.com