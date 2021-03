PSD sperie bugetarii si transmite ca Guvernul le pregateste taieri de salarii de 25%. De ce masura este un scenariu imposibil?

"Raluca Turcan a facut aceste taieri si in 2010, cand era la PDL. Nu era ministrul Muncii. Era parlamentar si a votat taierile de 25%. Vor veni de maine calculele, in urma Memorandumului aprobat in Guvern, si veti vedea ca taierile se vor duce la 25%. Nu stiu sa faca altceva. Ei nu stiu cum sa echilibreze o economie, nu stiu cum sa creeze venituri, cum sa creeze consum si cum sa faca investitii", a afirmat Ciolacu la TVR 1.Potrivit sefului social democratilor, in actualul context economic, solutia o reprezinta nu taierea salariilor, ci cresterea veniturilor la bugetul de stat."Unde sunt cei 100 de miliarde imprumutate de Citu? L-am intrebat de 100 de ori. Nu raspunde niciodata. Daca el nu isi creeaza venituri, de unde sa aiba bani? Daca el a inghetat totul, nu mai e nici consum, de unde sa vina venituri? Daca tu nu ai investitii... Ai venit cu bugetul in Parlament cu o intarziere de doua luni. Nu ai pornit nicio investitie noua", a adaugat Ciolacu.Ciolacu baga panica in bugetariPotrivit economistului Adrian Negrescu, Marcel Ciolacu ar trebui, in primul rand, sa vina cu date concrete, sa spuna pe ce se bazeaza cand vine cu astfel de afirmatii care nu fac decat sa induca panica in sistemul bugetar."Da, sunt probleme cu salariile. Statul se imprumuta pentru a achita facturile din ce in ce mai mari pentru pensii si salarii, in conditiile in care 93% din buget se duce pe cheltuieli sociale si de administrare ale statului. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa inducem un sentiment de panica si sa lansam teorii care sa nu fie sustinute cu dovezi concrete", afirma Negrescu.Potrivit lui, cheltuielile cu angajatii statului continua sa fie la un nivel foarte ridicat, de peste 100 de miliarde de lei, intr-un an in care provocarile economice sunt tot mai accentuate. Datoria publica a trecut deja de 500 de miliarde de lei, Guvernul se imprumuta intr-un ritm tot mai accelerat si din pacate nu vedem efectele benefice pentru econommie ale acestor imprumuturi. Acum platim factura promisiunilor si masurilor cu caracter electoral, luate in anii trecuti si evitam sa luam masuri clare si concrete de restructurare intr-un an in care nu va fi unul de crestere economica asa cum preconizeaza Guvernul", a mai spus Negrescu.Ta ...citeste mai departe despre " PSD sperie bugetarii si transmite ca Guvernul le pregateste taieri de salarii de 25%. De ce masura este un scenariu imposibil? " pe Ziare.com