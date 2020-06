"Prezentarea programului economic va fi miercuri alaturi de presedintele Romaniei, cu care am colaborat foarte apropiat. Dupa prezentarea programului economic, obiectivul nostru este ca in maximum o luna de zile sa adoptam toate actele normative necesare pentru implementarea masurilor din program", a spus Orban, dupa ce a participat, luni, la Adunarea membrilor Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.Ludovic Orban a vorbit in mai multe randuri de proiecte avute in vedere pentru relansarea economiei. Unul dintre acestea vizeaza infiintarea de catre stat a unui fond de investitii pe model polonez. Fondul va avea o capitalizare de 300 de milioane de euro si va fi listat pe bursa, potrivit adevarul.ro.Despre plan, Orban a mai spus ca vor fi mobilizate toate resursele financiare pentru marile obiective de infrastructura de transport, de infrastructura energetica, de infrastructura in domeniul sanatatii, educatiei, in domeniul comunicatiilor si in domeniul agriculturii.La intalnirea cu mediul de afaraceri, Ludovic Orban a mai spus ca se vor lua masuri pentru sprijinirea economiei. ...citeste mai departe despre " Programul de relansare economica va fi prezentat miercuri. Orban: In maxim o luna vrem sa adoptam actele normative pentru implementare " pe Ziare.com