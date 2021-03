Romanii isi pot lua din nou locuinte prin programul "Noua Casa". A fost majorat pragul de finantare maxim garantat de stat

"Incepand de astazi (joi - n.r.), Programul Noua Casa este din nou activ pentru populatie dupa publicarea ordinului privind nivelul comisioanelor de risc administrate de FNGCIMM in Monitorul Oficial.Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anuntat, joi, ca de vineri finantatorii primesc dosare pentru programul "Noua Casa", iar Ministerul Finantelor a decis diminuarea comisionul de administrare de la 0,40% la un nivel de 0,30% din soldul garantiei."Guvernul Romaniei a aprobat plafonul de garantare a Programului Noua Casa, editia 2021, in valoare de 1,5 miliarde de lei, iar prin Ordinul nr.441 din 24.03.2021, Ministerul Finantelor a diminuat comisionul de administrare de la 0,40% la un nivel de 0,30% din soldul garantie", se arata in comunicatul transmis de FNGCIMM.De vineri se primesc dosarele pentru "Noua Casa"In paralel cu procesul legislativ, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a finalizat procedura de alocare a plafoanelor anuale ale garantiilor care pot fi emise de catre bancile participante, in functie de ponderea garantiilor acordate de catre fiecare finantator in anul precedent.Plafonul va fi distribuit cu acordul Ministerului Finantelor, urmand ca aplicatia informatica sa fie deschisa pentru cele 14 banci participante in program: BRD -GSG, BCR CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca , Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank si Alpha Bank , se arata in comunicatul transmis de Fondul de Garantare, in care se mai anunta ca "de maine finantatorii primesc dosare pentru noul program"."Programul Noua Casa isi pastreaza si in anul 2021 principalele avantaje majore, fata de orice alt credit ipotecar: avansul minim, dobanda avantajoasa si garantia de stat. Plafonul de garantare pe care il avem la dispozitie anul acesta, va raspunde solicitarilor a peste 18.000 aplicanti in program. Avand in vedere particularitatile acestui an, Guvernul a decis diminuarea comisionului de administrare, pentru a usura sarcina tuturor romanilor care au apelat la un credit ipotecar cu garantie de stat.Programul Noua Casa este cel mai eficient instrument anticiclic aplicat sectorial de catre Guvernul Romaniei, avand in vedere ca 3 din 4 credite ipotecare, din to ...citeste mai departe despre " Romanii isi pot lua din nou locuinte prin programul "Noua Casa". A fost majorat pragul de finantare maxim garantat de stat " pe Ziare.com