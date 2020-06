Prognoza drastica a FMI: 90% din tarile lumii vor avea un PIB/locuitor mai redus in 2020. Costurile estimate ale crizei se vor ridica la 12.5 trilioane USD

Aflam astfel ca expertii FMI considera ca economia mondiala se confrunta cu cea mai severa recesiune de la Marea Depresiune, in peste 90% din tarile lumii PIB /locuitor fiind prognozat sa scada in 2020. Totusi exista si putin loc de pozitivism, FMI apreciind ca ceea ce a fost mai greu a trecut in trimestrul al doilea."Proiectam acum o recesiune mai profunda in 2020 si o recuperare mai lenta in 2021" a declarat Gita Gopinath, economist sef al FMI.Si totusi "de data asta e altfel"Expertii atrag atentia cu privire la interventia fara precedent a autoritatilor responsabile cu implementarea politicilor economice, prin masuri exceptionale care vor contribui la relansarea economiei mondiale intr-un ritm mult mai rapid comparativ cu evolutiile din anii 1930. In acest context se mentioneaza programele fiscal-bugetare cu un volum cumulat de peste 10 trilioane dolari la nivel mondial.Prognoze revizuite in scadereExpertii FMI au redus prognozele pentru dinamica economiei mondiale, date fiind evolutiile din prima jumatate a anului curent sub asteptari, perspectiva persistentei masurilor de distantare sociala in semestrul al doilea si impactul la nivelul potentialului pe termen mediu.Trebuie remarcata diminuarea prognozelor pentru evolutia consumului privat,principala componenta a PIB, in contextul consecintelor pandemiei: distantarea sociala si cresterea ratei de economisire. Conform scenariului actualizat Produsul intern Brut la nivel global ar putea sa scada cu 4.9% an/an in 2020 (practic asistam la o revizuire in jos de la un declin de 3% estimat in aprilie), urmand sa creasca cu 5.4% in 2021.Costuri exorbitanteEstimarile FMI indica perspectiva unui pierderi cumulate de PIB la nivel mondial de aproximativ 12.5 trilioane dolari in 2020- 2021.In scenariul FMI Produsul Intern Brut al tarilor dezvoltate s-ar putea diminua cu 8% an/an in 2020, o redinamizare la 4.8% an/an fiind prognozata in 2021. Pentru prima economie a lumii (SUA) expertii FMI previzioneaza scadere cu 8% an/an in 2020, urmata de crestere cu 4.5% an/an in 2021.In ceea ce priveste PIB-ul Zonei Euro prognozele FMI indica declin cu 10.2% an/an in 2020 si o crestere cu 6% an/an in 2021. PIB- ...citeste mai departe despre " Prognoza drastica a FMI: 90% din tarile lumii vor avea un PIB/locuitor mai redus in 2020. Costurile estimate ale crizei se vor ridica la 12.5 trilioane USD " pe Ziare.com