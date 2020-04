Prognoza Coface: 68 de tari vor intra in recesiune. Crestere de 25% a insolventelor

Aceasta criza nu poate fi comparata cu alte crize din trecut intrucat toate au avut origini financiare (de exemplu, criza creditelor globale din 2008-2009, Marea Depresiune din 1929). Intrebarea nu mai este ce tari si sectoare de activitate vor fi afectate de acest soc, ci mai degraba cine va scapa.Socul ar putea fi si mai violent in economiile emergente: pe langa gestionarea pandemiei, care va fi tot mai dificila, aceste economii se confrunta si cu scaderea pretului petrolului, precum si cu iesirile de capital care au crescut de patru ori fata de nivelurile lor din 2008.In acest context, Coface prognozeaza ca in 2020 se va inregistra prima recesiune economica globala dupa 2009, cu o rata de crestere de -1,3% (dupa + 2,5% in 2019).Coface estimeaza ca 68 de tari vor intra in recesiune (fata de numai 11 anul trecut), comertul mondial va scadea cu 4,3% in acest an (dupa o scadere de -0,4% in 2019) si se va inregistra o crestere de 25% a insolventelor (comparativ cu predictiile de +2% din luna ianuarie 2020).Cea mai mare crestere a insolventelor din 2009 pana in prezent: +25% in 2020Riscul de credit al companiilor va fi foarte ridicat chiar si intr-un scenariu optimist, in care activitatea economica reporneste treptat in al treilea trimestru al anului si nu va exista un al doilea val de epidemie de coronavirus in a doua jumatate a anului 2020.Aceasta tendinta de crestere accelerata a insolventelor ar urma sa afecteze Statele Unite (+39%) si toate principalele economii din Europa de Vest (+18%): Germania (+11%), Franta (+15%), Regatul Unit (+33%), Italia (+18%) si Spania (+22%).Socul ar putea fi si mai violent in economiile emergente: pe langa gestionarea pandemiei, care va deveni tot mai dificila, aceste economii se confrunta si cu scaderea pretului petrolului, precum si cu iesirile de capital care au crescut de patru ori fata de nivelul din 2008.Volumul comertului international va scadea pentru al doilea an consecutiv; va aparea o posibila modificare a structurii comertului international de bunuri?Riscurile care planeaza asupra unei scaderi de 4,3% a comertului mondial ca volum in 2020 sunt in scadere, deoarece numeroasele anunturi de inchidere a frontierel ...citeste mai departe despre " Prognoza Coface: 68 de tari vor intra in recesiune. Crestere de 25% a insolventelor " pe Ziare.com