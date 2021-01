Productia industriala a scazut cu peste 10% in anul 2020 fata de anul precedent

"In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2019, productia industriala (serie bruta) a fost mai mica cu 10,2%, din cauza scaderilor inregistrate de cele trei sectoare industriale: industria prelucratoare (-11,3%), industria extractiva (-10,5%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-3,4%)", arata datele INS.Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in primele 11 luni din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, a scazut cu 10,5%, ca urmare a scaderilor din industria prelucratoare (-11,4%), industria extractiva (-10%) si productia si furnizareade energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-3,9%).In luna noiembrie 2020, productia industriala (serie bruta) a fost mai mica fata de luna precedenta cu 4,8%, ca urmare a scaderilor inregistrate de industria prelucratoare (-6,9%) si industria extractiva (-4,4%). Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat a crescut cu 10,6%.Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a scazut fata de luna precedenta cu 0,6%, din cauza scaderilor industriei extractive (-2,7%) si industriei prelucratoare (-1,7%). Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat acrescut cu 2,5%.Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala (serie bruta) a fost mai mica cu 3,4%, ca efect al scaderilor inregistrate de industria extractiva (-10,1%) si industria prelucratoare (-4,1%).Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat a crescut cu 4,4%.Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a crescut cu 0,4%. Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat a fost mai mare cu 4,7%, in timp ce industria extractiva si industria prelucratoare au scazut cu 9,8%, respectiv cu 0,8%.Indicele productiei industriale (IPI) este un indice de volum ...citeste mai departe despre " Productia industriala a scazut cu peste 10% in anul 2020 fata de anul precedent " pe Ziare.com