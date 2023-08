Marea problemă a taxei pe lux. Cine va evalua proprietățile rezidențiale

Ca parte din pachetul de măsuri fiscale pe care le pregătește guvernul PSD-PNL, persoanele juridice și persoanele fizice autorizate potrivit legii care înstrăinează, prin vânzare, clădiri rezidențiale sunt obligate la plata unui impozit de 5% din prețul de vânzare. Mai mult, persoanele fizice care dețin mai multe proprietăți a căror valoare impozabilă depășește 2.500.000 de lei (500.000 de euro) vor fi obligate să plătească un impozit adițional de 1% din valoarea proprietății. Problema pe care și-o pun atât proprietarii, cât și evaluatorii autorizați, în contextul acestor propuneri, este cum se va pune în practică legea, de la metodologia în sine, la autoritățile care se vor ocupa de stabilirea valorii impozabile. Mai mult, noile prevederi creează un vid legislativ cu privire la proprietarii rezidențiali care dețin un singur imobil evaluat peste 500.000 de euro pentru care nu a apărut o taxă nouă.

Conform, Ordonanței pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, se introduc două noi stipulații: impozitul pe tranzacțiile imobiliare cu clădiri rezidențiale și impozitul pe deținerea mai multor proprietăți imobiliare.

1. Impozitul pe tranzacțiile imobiliare cu clădiri rezidențiale se va calcula, la prima vânzare, prin aplicarea unei cote de 5% asupra prețului de vânzare al fiecărei clădiri rezidențiale vândute, din care se scade valoarea de 600.000 lei, fără a lua în considerare taxa pe valoarea adăugată aferentă.

În situația în care prețul de vânzare al fiecărei clădiri rezidențiale este inferior valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici cu experţi evaluatori autorizaţi în condiţiile legii, impozitul se calculează la nivelul valorii stabilite prin studiul de piaţă din care se scade valoarea de 600.000 lei, arată textul ordonanței.

Modelul și conținutul declarației privind impozitul pe tranzacțiile imobiliare cu clădiri rezidențiale se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat și se administrează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

2. Ar putea fi obligate la plata impozitului pe deținerea mai multor proprietăți imobiliare persoanele fizice care au în proprietate clădiri situate în România a căror valoare impozabilă calculată depășește 2.500.000 lei.

Impozitul pe deținerea mai multor proprietăți imobiliare se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra diferenței dintre suma valorilor impozabile individuale comunicate de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei.

Stabilirea valorii impozabile pentru imobile – neclară pentru evaluatori

Așa-numita taxă de lux de 1% din valorile imobiliare care depășesc marja de 500.000 de euro (2.500.000 lei) a fost catalogată drept neclară de către evaluatori. Ziare.com a luat legătura cu un evaluator autorizat membru titular al Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR): ”Va trebui să așteptăm să vedem dacă vedem în primul rând dacă proiectul va intra în vigoare în forma aceasta. Dacă așa va fi, tot ei vor trebui să dea metodologia de aplicare a legii, în care să explice cine va stabili valoarea impozabilă a clădirilor – evaluatorul, grila notarilor – fiindcă în momentul de față nu este clar cine va stabili această valoare.”

Conform legii în vigoare la momentul de față, exclusiv persoanele juridice care aveau în patrimoniu proprietăți erau obligați să efectueze o evaluare a imobilelor odată la cinci ani pentru stabilirea unei valori impozabile. Începând din anul 2016, persoanele fizice care dețineau proprietăți ne-rezidențiale (proprietăți pe suprafața cărora activa o societate comercială sau care era închiriată unei societăți comerciale) erau supuse aceleiași obligații.

Valoarea de impozitare, așa cum este numită în rândul evaluatorilor ANEVAR, nu are nicio legătură cu valoare justă sau valoare de piață, ci se calculează în mod specific cu scopul impozitării, a precizat evaluatorul. Acest proces se efectuează prin analizarea unui cost aferent unor valori (precum suprafață, materiale de construcții, anul construirii și altele): ”Problema este că noua lege nu specifică metoda în care se va efectua această evaluare și, mai exact, care este instituția care va fi abilitată în acest sens.”

O modificare pe care o subliniază în lege evaluatorul se referă la eliminarea diferențierii dintre proprietăți rezidențiale sau ne-rezidențiale în rândul persoanelor fizice. Obligativitatea la plata impozitului pentru valorile care depășesc marja indicată va reveni atunci și persoanelor care dețin două sau mai multe proprietăți care, cumulat, depășesc valoarea de 500.000 de euro.

Taxa pe lux riscă să se aplice inegal pentru proprietari

În momentul de față, o persoană fizică deținând o proprietate rezidențială nu este supusă niciunei obligații de a realiza o evaluare independentă pentru stabilirea valorii impozabile a imobilelor deținute. Noile prevederi ar crea un nou cadru de obligație.

Mai mult, conform declarațiilor date de Adrian Vascu, economist și fost președinte al ANEVAR, pentru Digi24, este vorba despre un impozit nou: ”Dacă ai mai multe case ești în situația în care e posibil să plătești un impozit nou, impozitele pe case nu s-au modificat. Dacă ai o singură casă oricât de valoroasă nu plătești impozit nou, dar dacă deții de la două în plus, plătești această taxă în plus. Valoarea a fost stabilită. Toți care dețin mai mult de un apartament sau o casă pe numele lor, sau cei care sunt co-proprietari, fiecare va trebui să își calculeze și să vadă de la primăriile unde sunt arondate cât e valoarea lor fiscală. Dacă ai un apartament și ești și coproprietar cu altcineva, se vor aduna aceste valori și vezi care e suma lor. Dacă e sub 500.000 euro nu datorezi impozit, dacă depășești atunci impozitul e 1% doar din diferență, a explicat Vascu pentru Digi24.

Proiectul de completare și modificare a Legii 227/2015 mai conține stipulații cu privire la creșterea impozitului pe dividende, majorarea TVA la anumite produse și servicii, la faptul că angajații din construcții și agricultură vor plăti CASS (li se elimină excepția), precum și la redefinirea plafoanelor de impozit pentru microîntreprinderi și PFA. În sectorul IT se limitează facilitatea scutirii a impozitului pe venit sub marja de 10.000 de lei brut.

...citeste mai departe despre "Marea problemă a taxei pe lux. Cine va evalua proprietățile rezidențiale" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.