Principiul Pareto în economia românească – TradeVille

Principiul Pareto În Economia Românească

Un studiu realizat in Romania arata ca 95% din totalul investițiilor realizate in 2022 au fost generate de doar 20% din populație. Conform cercetărilor, cca. o treime dintre investitori prefera sectorul imobiliar si, 92% dintre ei au o preferința in a deține propria locuința, chiar daca acest lucru necesita contractarea unui credit. Profilul investitorului din 2022 releva faptul ca acesta are un nivel ridicat de educație, multiple surse de venit si in 40% dintre cazuri un plan de economisire riguros. (Sursa: Economica.net)

Expunere Ridicata A Băncilor Fata De Sectorul Public

Ponderea expunerilor băncilor la riscul de credit fata de sectorul public a atins valoarea de 35.7% la 9L 2022, fiind in creștere semnificativa de la declanșarea pandemiei pana in prezent, conform BNR. Majorarea a fost influențata atât de creșterea expunerii directe cat si de implicarea autorităților publice in sprijinirea altor sectoare instituționale prin garantarea unor programe de creditare. In ultimii 5 ani, cel mai ridicat nivel al expunerilor băncilor la riscul de credit fata de sectorul public s-a înregistrat in 2021, atunci când valoarea urcase la 39.2%. (Sursa: ZF)

Inflația La Cote Ridicate In Zona Euro

Inflația din zona euro a scăzut la 8.6% in ianuarie 2022, de la 9.2% in luna precedenta, puțin peste nivelul estimat la începutul lunii de 8.5%. Pe de alta parte, inflația de baza, ce exclude produsele alimentare si combustibilul, s-a majorat la 5.3%, de la 5.2%. De asemenea, inflația in zona serviciilor, reprezentând cea mai mare parte a inflației de baza, care reflecta in principal creșterile salariilor, a fost revizuita in creștere la 4.4% de la 4.2%. BCE intenționează ca in luna martie sa majoreze cu încă 50 de puncte de baza dobânda de referința, in încercarea de a limita creșterea preturilor. (Sursa: Reuters)

Creștere Economica Mai Slaba In SUA

Creșterea economica din SUA in T4 2022 a fost mai slaba decât se estimase anterior, in timp ce rata inflației a fost revizuita in creștere. Astfel, PIB-ul ajustat in funcție de inflație a crescut cu o rata anualizata de 2.7%, mai puțin fata de creșterea anterioara de 2.9%. Cheltuielile gospodăriilor au fost revizuite in scădere, având o rata de creștere anuala de 1.4%, in contextul unei piețe a muncii puternica si a celei mai scăzute rate a șomajului din ultimii peste 53 de ani. (Sursa: Bloomberg)

Fondul Proprietatea ...citeste mai departe despre "Principiul Pareto în economia românească – TradeVille" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.