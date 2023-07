Principalii indicatori din SUA semnalează debutul recesiunii - TradeVille

Cifra De Afaceri Din Comerțul Cu Ridicata, In Creștere

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata s-a majorat, ca serie bruta, in luna mai, cu 4.2% fata de luna precedenta si cu 6.9% fata de aceeași luna a anului precedent. De asemenea, evoluția din primele 5 luni a cifrei de afaceri din comerț a marcat o evoluție pozitiva, înregistrând un avans de 5.3% vs 5L 2022. Avansul primelor 5 luni se datorează creșterii activităților de intermediere (+25% vs 5L 2022) si a comerțului cu echipamente informatice si de telecomunicații (+16.7% vs 5L 2022). Fata de luna mai 2022, creșterea înregistrata s-a datorat, in principal, comerțului cu produse agricole brute si animale vii (+31% vs mai 2022) si activităților de intermediere (+21% vs mai 2022). (Sursa: INS)

Creștere La 5 Luni A Cifrei De Afaceri Din Serviciile Prestate Întreprinderilor

Cifra de afaceri din serviciile de piața prestate întreprinderilor a crescut, ca serie bruta, in primele 5 luni din 2023, cu 16.9%, respectiv cu 18.3% ca serie ajustata. Printre principalele categorii care au contribuit la creșteri se numără serviciile furnizate întreprinderilor (+20.8% vs 5L 2022), activitățile din serviciile informatice (+18.8% vs 5L 2022) cat si activitățile de transporturi (+15.2% vs5L 2022). De asemenea, fata de luna precedenta, cifra de afaceri a crescut cu 5.5% ca serie bruta, impulsionata de activitățile de transporturi si activitățile de comunicații, care au marcat un avans de 10.5% respectiv 4.2% fata de aprilie 2023. (Sursa: INS)

Principalii Indicatori Din SUA Semnalează Debutul Recesiunii

Indicele menit sa urmărească modificările ciclului afacerilor din SUA, a scăzut, in luna iunie, pentru a 15-a oara consecutiv, datorita așteptărilor pesimiste ale consumatorilor si a creșterii cererilor pentru ajutorul de șomaj. Conform Conference Board, indicele ce anticipează activitatea economica viitoare a scăzut cu 0.7% in iunie 2023, ușor peste așteptările economiștilor, care estimau o scădere de 0.6%. Conform declarațiilor organizației, preturile ridicate, politica monetara stricta, reducerea numărului de credite acordate cat si scăderea cheltuielilor guvernamentale vor reduce si mai mult creșterea economica in perioada următoare. (Sursa: Reuters)

Vânzările Cu Amănuntul, In UK, Depășesc Așteptările

Conform Oficiului National de Statistica, vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au crescut cu 0.7% in iunie 2023 fata de luna precedenta, depășind așteptările, stimulate de revenirea vânzărilor de produse alimentare. Comparativ cu anul precedent, volumul vânzărilor s-a contractat cu 1%, depășind previziunile analiștilor care estimau un declin de 1.5%. De asemenea, ONS a precizat ca, in ciuda preturilor cu 17.4% mai mari in iunie 2023 comparativ cu aceeași perioada din 2022, volumul de bunuri achiziționate s-a diminuat cu 0.2% ceea ce indica impactul inflației asupra economiei britanice. (Sursa: Reuters)

Roca Industry HOLDINGROCK anunța fuziunea intre filialele Eco Euro Doors SRL (EED) si Doorsrock4 SRL, in data de 20 iulie 2023. Cea din urma societate a fost un SPV creat pentru a obține o facilitate de credit care sa asigure finanțarea necesara pentru achiziția EED de către Roca Industry. Proiectul de fuziune fusese semnat la data de 3 mai 2023. (Surse: comunicat societate;comunicat societate)

Impact a obținut autorizația de construire pentru proiectul imobiliar GREENFIELD Copou din Iași. Valoarea de piața a proiectului este estimata la 175 mil. EUR. Dezvoltarea este amplasata in zona Dealul Copou, si va avea o suprafața de 50,263 mp. Proiectul cuprinde 1,062 apartamente situate in 26 imobile. (Sursa: comunicat societate)

AMC Entertainment a decis sa renunțe la planurile sale de a implementa preturi variabile pentru locurile din cinematografe. Compania a introdus, in februarie, strategia de stabilire a preturilor "Sightline", testand-o in anumite locații din SUA. Strategia presupunea aplicarea unor preturi mai mari pentru cele mai bune locuri din cinematograf, cunoscute sub numele de locuri "Preferred Sightline", in timp ce prețul pentru locurile mai puțin dorite era redus. In urma acestei știri, acțiunile AMC Entertainment au înregistrat o ușoara scădere, de mai puțin de 1%. De la începutul anului, acțiunile au crescut cu peste 5%, deși nu au ținut pasul cu performanta generala a pieței. (Sursa: CNBC)

Veniturile si profiturile ajustate pentru T2 2023 ale Johnson & Johnson au depășit așteptările analiștilor de pe Wall Street. Compania si-a îmbunătățit previziunile pentru întregul an, in condițiile in care vânzările din domeniul medtech au crescut. Fiind un jucător important in industria de sănătate, rezultatele financiare ale Johnson & Johnson sunt adesea considerate un barometru pentru întreg sectorul de sănătate. Pe parcursul trimestrului, compania a raportat o creștere notabila, de 6.3%, a vânzărilor in comparație cu aceeași perioada a anului trecut. (Sursa: CNBC)

American Airlines si-a majorat estimările profitului pentru 2023, datorita unui start bun in sezonul de vârf al călătoriilor, beneficiind de o cerere ridicata. Cu toate acestea, se așteaptă ca veniturile sa scadă cu pana la 6.5% in trimestrul al treilea, comparativ cu anul trecut. Prognoza de câștig pe întregul an a companiei aeriene este acum de 3 pana la 3.75 USD pe acțiune, aliniindu-se cu estimarea analiștilor, de 3.10 USD. In ciuda perspectivelor pozitive, acțiunile American Airlines au scăzut joi cu peste 6%. Directorii companiilor aeriene rămân optimiști in ceea ce privește cererea pentru calatorii, in special internaționale, dar unele tarife aeriene au scăzut fata de anul trecut. (Sursa: CNBC)

JPMorgan a anunțat ca va extinde activitățile băncii online Chase in Germania si alte tari din Uniunea Europeana. Decizia va spori competiția in Europa in acest sector. După 2018, JPMorgan a devenit una dintre cele mai mari bănci de consultanta din Germania. JPMorgan vrea sa se extindă pentru a creste baza de clienți din rândul întreprinderilor mijlocii, care au un rol crucial in cea mai mare economie europeana. Anterior, in Europa, JPMorgan a pătruns in Marea Britanie, in anul 2021, cu o oferta de produse si servicii bancare complet digitale, dedicate clienților de retail. (Sursa: Reuters)

