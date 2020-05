Comparativ, in primele trei luni ale anului trecut, Exxon Mobil a realizat un profit net de 2,35 miliarde de dolari, transmite Reuters.Veniturile realizate in primul trimestru de Exxon Mobil au scazut si ele cu 12% pana la 56,2 miliarde de dolari, chiar daca productia de hidrocarburi a companiei a crescut usor pana la patru milioane barili echivalent petrol pe zi.Exxon Mobil, cea mai mare companie petroliera americana, se alatura astfel altor mari companii petroliere internationale care au raportat rezultate sub asteptari din cauza unei prabusiri istorice a cererii de petrol, in conditiile in care populatia este in carantina iar activitatea companiilor a fost suspendata din cauza pandemiei de coronavirus. In plus, industria petrolului sufera si de pe urma unui excedent de oferta provocat de un razboi al preturilor intre marii producatori mondiali Arabia Saudita si Rusia."Pandemia de Covid-19 a afectat in mod semnificativ cererea pe termen scurt, ceea ce a condus la piete supra-aprovizionate si presiuni fara precedent asupra preturilor si marjelor materiilor prime" a declarat directorul general de la Exxon Mobil, Darren Woods.Ca raspuns la conditiile de pe piata, Exxon a anuntat ca in 2020 isi va reduce cheltuieile globale de capital cu 30% iar cheltuielile operationale cu 15%.In Romania, ExxonMobil si OMV Petrom exploreaza zacamantul de mare adancime Neptun din Marea Neagra, estimat la 42 - 84 de miliarde de metri cubi de gaze. Cele doua companii au participatii egale in proiect, iar decizia finala de investitii pentru extractia resurselor nu a fost inca luata.La inceputul anului, Exxon Mobil a confirmat ca analizeaza o posibila iesire din proiectul offshore Neptun din Romania, adaugand ca a inceput sa ofere informatii potentialilor cumparatori. Pana acum, in proiectul Neptun au fost investiti 1,5 miliarde de dolari, din care jumatate de OMV. ...citeste mai departe despre " Primele pierderi din ultimii 30 de ani pentru Exxon Mobil " pe Ziare.com