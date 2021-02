Prima molecula de gaz romanesc din Marea Neagra va fi extrasa in 2021. Compania autorizata sa opereze in perimetrul Aurora

"Eu cred ca vom scoate din Marea Neagra mai mult decat putem consuma noi. Dar avem ragaz, pana in 2025 probabil, cand ar putea sa iasa prima molecula din Neptun Deep... si aici as face o paranteza: primul gaz romanesc, prima molecula de gaz romanesc din Marea Neagra va fi anul acesta. Va fi scoasa de catre compania Black Sea Oil&Gas din alt perimetru, Aurora, in zona de nord a litoralului, si vom scoate primul gaz romanesc. Este un perimetru mai mic decat Neptun Deep, dar va iesi primul gaz romanesc din Marea Neaga, deci vom avea anul acesta primul gaz scos din Marea Neagra", a declarat ministrul Energiei in cursul zilei de luni, 22 februarie, intr-o emisiune la B1 Tv.Virgil Popescu a subliniat ca sustine preluarea de catre Romgaz a drepturilor pe care le are ExxonMobil in proiectul Neptun Deep, in situatia in care compania americana va iesi din proiect, asa cum si-a exprimat optiunea."Se discuta intre companii, se va ajunge la o oferta, se va ajunge la o negociere si eu sunt convins ca in cel mai scurt timp vom avea Romgaz ca si actionar sau sa detina o parte de 50% din zacamantul Neptun Deep impreuna cu compania (...) OMV- Petrom ", a adaugat ministrul.El a aratat ca anul acesta va fi rediscutata legea care reglementeaza exploatarea offshore, precizand ca isi doreste nu doar o majoritate guvernamentala, ci o majoritate "mai larga" pe acest proiect, pe care l-a catalogat drept unul "major"."Eu cred ca vom avea majoritate mai mare decat majoritatea guvernamentala la modificarea acestei legi offshore si o sa vedeti cat de curand discutiile in Parlament", a adaugat Virgil Popescu.Citeste si:Diana Sosoaca, inca un scandal. Circ la poarta Institutului Marius Nasta: Vei pati ceea ce trebuie sa pateasca un om care se opune unui demnitarNoile reguli obligatorii impuse de WhatsApp. Ce se intampla daca nu le respecti"Gaurile negre" de la Ministerul Transporturilor . Companiile din infrastructura au raportat pierderi de peste doua miliarde de lei in anul pandemicLocuinta veche sau una noua? Care este mai avantajoasa?FOTO O blonda sexy, noua patroana de la Astra Giurgiu. "E o enciclopedie de fotbal. O fata foarte desteapta" ...citeste mai departe despre " Prima molecula de gaz romanesc din Marea Neagra va fi extrasa in 2021. Compania autorizata sa opereze in perimetrul Aurora " pe Ziare.com