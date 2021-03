Cresterea a fost sustinuta si de date din SUA referitoare la reluarea activitatilor de rafinare, care sugereaza ca rafinariile si-au revenit in mare parte dupa valul de frig produs in texas in luna februarie.Pretul petrolului Brent a urcat cu 5,6%, la 64,17 dolari pe baril, dupa declinul de 5,9% consemnat in sedinta precedenta.Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a avansat cu 5,5%, la 60,96. Marti, petrolul WTI a scazut cu 6,2%.Aceste cresteri par sa stabilizeze piata, care a fost in scadere de la inceputul acestei luni, din cauza temerilor legate de noile masuri de carantina si ritmul lent al vaccinarilor din Europa.O uriasa nava transportatoare de containere a blocat Canalul Suez timp de peste o zi, dar a fost redresata partial, urmand ca cea mai rapida ruta maritina intre Europa si Asia sa fie deblocata, potrivit unui anunt facut miercuri de agentul portuar GAC.CITESTE SI:INTERVIU Psiholog clinician: "Copiii nostri vor trai cu o trauma uriasa fata de tot ceea ce se intampla acum. Oamenii au dezvoltat foarte multe fobii"Pentru ce se administreaza medicamentele din schema de tratament a medicului Flavia Grosan: "Se adreseaza doar anumitor categorii de pacienti"Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, reclama la CCR ca ii sunt incalcate drepturile in dosarul in care e acuzat de omorProxeneti din Mehedinti, prinsi de politie si DIICOT. Ca sa aiba credibilitate se plimbau cu masini de lux prin Dorobanti si se afisau cu "ispitele" de la emisiunea "Insula Iubirii"VIDEO Golul lui Andrei Ciobanu de la Euro face inconjurul lumii. "Ma bucur ca ii am profesori pe Hagi si pe Mutu" ...citeste mai departe despre " Preturile petrolului au crescut miercuri cu 6% in urma esuarii unei nave in Canalul Suez " pe Ziare.com