Cotatia futures a barilului de petrol 'light sweet crude' a scazut miercuri cu 0,28 dolari, la 36,48 dolari, in timp ce cotatia futures a barilului de petrol Brent din Marea Nordului a coborat cu 0,25 dolari, pana la 39,53 dolari. Ambii indici importanti se tranzactioneaza la aproximativ cel mai redus nivel din ultimele trei luni.La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotatia barilului de petrol 'light sweet crude' cu livrare in luna octombrie a scazut marti cu 3,01 dolari, ajungand la inchidere la valoarea de 36,76 dolari.Pandemia de coronavirus (Covid-19) ameninta sperantele unei redresari economice globale, reducand cererea pentru combustibili, desi declinul pretului ar putea majora profiturile rafinariilor, se arata intr-o analiza realizata de Eurasia.Reducerea record a productiei de catre Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) si alti producatori din afara cartelului, regrupati in alianta OPEC+, a ajutat la sprijinirea pretului, dar datele economice sumbre raportate aproape zilnic reduc perspectivele privind cererea de titei.Firma de consultanta Rystad Energy a prognozat ca barilul de petrol Brent se va stabiliza in jurul valorii de 60 de dolari in 2025, comparativ cu aproximativ 40 de dolari in prezent. ...citeste mai departe despre " Pretul petrolului scade din cauza temerilor privind amenintarile la redresarea economiei globale " pe Ziare.com