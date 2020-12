Optimismul a compensat o crestere semnificativa in SUA a stocurilor, in contextul in care Marea Britanie a inceput vaccinarile in aceasta saptamana, iar Statele Unite ar putea incepe vaccinarile imediat dupa weekend. Canada a aprobat miercuri primul vaccin si a declarat ca primele vaccinari vor fi facute incepand cu saptamana viitoare.Petrolul Brent a crescut cu 1,39 dolari, sau 2,8%, la 50,25 dolari pe baril, marcand a treia zi de crestere. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,26 dolari, sau 2,8%, la 46,78 dolari pe baril.Ambele referinte au atins cele mai ridicate niveluri din martie, contractele inregistrand maxime pe sesiune de 51,06 dolari pe baril, respectiv 47,74 dolari pe baril.Petrolul si-a revenit din minimele istorice atinse in aprilie, cand pandemia a scazut cererea, ajutat de un acord record de reducere a ofertei la care a ajuns OPEC.CITESTE SI:Boris Johnson: Exista o "mare posibilitate" ca un acord comercial cu UE sa nu aiba loc ...citeste mai departe despre " Pretul petrolului creste la peste 50 de dolari barilul. Cea mai mare valoare din luna martie " pe Ziare.com