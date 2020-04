Acordul finalizat duminica dupa discutii maraton, desfasurate pe parcursul a patru zile, reprezinta cea mai mare reducere a productiei de petrol din istorie.Pretul petrolului West Texas Intermediate a scazut luni cu 1,54%, la 22,41 dolari pe baril, dupa ce pe parcursul tranzactiilor a urcat cu pana la 8%, transmite CNBC.Pretul petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a inchis in urcare cu numai 33 de centi, la 31,81 de dolari pe baril.Grupul de producatori, cunoscut sub numele de OPEC+, a propus initial ca productia de petrol sa fie redusa cu 10 milioane de barili pe zi, reprezentand circa 10% din livrarile de titei la nivel global, dar Mexicul a refuzat sa suporte reducerea care ii revenea.Potrivit noului acord, Mexicul va reduce livrarile de petrol cu 100.000 de barili pe zi, fata de alocarea initiala de 400.000 de barili pe zi.Reducerea productiei de petrol cu 9,7 milioane de barili pe zi va intra in vigoare pe 1 mai si va fi aplicata pana la sfarsitul lunii iunie. Ulterior, reducerea va fi limitata la 7,7 milioane de barili pe zi din iulie si pana la sfarsitul anului 2020 si la 5,8 milioane de barili pe zi din ianuarie 2021 si pana in aprilie 2022.Grupul, care reuneste 23 de tari producatoare de petrol, se va reuni din nou pe 10 iunie pentru a stabili daca vor fi necesare noi masuri.Preturile petrolului Brent si WTI au scazut cu mai mult de jumatate fata de nivelurile inregistrate la inceputul acestui an, din cauza prabusirii cererii provocata de pandemia de coronavirus. ...citeste mai departe despre " Pretul petrolului a scazut, in pofida acordului istoric menit sa resusciteze piata " pe Ziare.com