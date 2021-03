Predictiile pentru pretul Bitcoin, extrem de optimiste, dar dupa o corectie severa. La ce valoare ar putea ajunge criptomoneda?

Potrivit CryptoGlobe.com, Peter Brandt, cunoscut pentru interpretarea tiparelor din graficele de tranzactionare, a explicat ca pe termen lung Bitcoin va creste, dar va avea si catve corectii de-a lungul acestui traseu.Brandt a estimat ca in al treilea sau al patrulea trimestru din 2021, Bitcoin ar putea ajunge la 180.000 - 200.000 de dolari, bazandu-se pe trendul pe termen lung."Sunt cu ochii pe imaginea de ansamblu. Bitcoin, in ultimii 10-11 ani, a avut evolutii spectaculoase care au durat doi, trei ani si apoi a venit o corectie uriasa", a spus Brandt.Cu toate acestea, analistul a avertizat ca vor exista si scaderi de pret de-a lungul evolutiei.Predictie pe pretul Bitcoin de 300.000 de dolariPe de alta parte, co-fondatorul platformei de exchange BCC, Bobby Lee, si-a exprimat cateva ingrijorari legate de Bitcoin. Potrivit lui Lee, Bitcoin ar putea ajunge mult mai sus decat este acum, adica undeva la 300.000 de dolari, inainte ca anul acesta sa se termine.De asemenea, acesta crede ca Bitcoin va ajunge la valoarea de 100.000 de dolari in aceasta vara, dar acesta a avertizat ca investitorii sa fie atenti la cei care pariaza pe scaderea dramatica a Bitcoin."Atunci cand bula se va sparge Bitcoin va ajunge sa scada destul de serios, asa ca ar trebui sa va asteptati si la acest lucru", a avertizat Lee, potrivit CoinQuora.comBitcoin ar putea scadea cu pana la 70%Pretul Bitcoin ar putea scadea cu 50-70%, potrivit unei analize bazate pe indicatorul MACD (Moving Average Convergence Divergence), dupa ce valoarea principalei criptomonedei s-a diminuat cu 10%, in ultimele zile, de la nivelul record de peste 60.000 de dolari.Indicatorul MACD se refera la convergenta si divergenta mediilor mobile.Acest instrument de analiza tehnica a fost dezvoltat de Gerald Appel in anii 1970. MACD este un indicator esential de analiza tehnica, utilizat de marea majoritate a traderilor profesionisti si privati, potrivit Crypto.ro.Este un indicator de momentum disponibil gratuit pe orice statie de tranzactionare. MACD se bazeaza pe un ...citeste mai departe despre " Predictiile pentru pretul Bitcoin, extrem de optimiste, dar dupa o corectie severa. La ce valoare ar putea ajunge criptomoneda? " pe Ziare.com