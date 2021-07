Cotatia petrolului Brent a avansat cu 1,7%, la 75,85 dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West Texas Intermediate a urcat cu 2,3%, la 75,12 dolari pe baril.In timpul tranzactiilor, ambii indicatori au atins cele mai ridicate niveluri de dupa octombrie 2018.La reuniunea OPEC+, participantii au inclinat spre cresterea productiei de petrol cu aproximativ 2 milioane de barili pe zi, intre lunile august si decembrie, a declarat o sursa apropiate discutiilor.Majorirarile lunare ale livrarilor statelor din OPEC+, intre care si Rusia, vor fi de sub 500.000 de barili pe zi."Cred cu convingere ca, pe termen scurt, OPEC+, in frunte cu Arabia Saudita vor dori sa preseze tarile consumatoare si sa impuna un pret mai mare pentru a recupera pagubele de anul trecut", a spus John Kilduff, partener la firma Again Capital din New York. ...citeste mai departe despre " Pretul petrolului a crescut cu 2% pentru a recupera pagubele produse de pandemie " pe Ziare.com