Președintele Consiliului Fiscal susține că România are printre cele mai mici impozite din UE: ”Dacă reducem contribuţiile nu am făcut nimic”

Preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a afirmat că nivelul de impozitare din România este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, precizând că am ajuns în această situaţia pentru că s-au produs erori monumentale în urmă cu mai mulţi ani. El a mai precizat că dacă vor fi reduse contribuţiile în condiţiile în care deficitul este atât de mare, nu se va rezolva nimic.

Daniel Dăianu a fost întrebat vineri, la Prima News, despre supraimpozitarea veniturilor mari, susţinută de PSD şi discutată în coaliţie.

“Denumirea poate fi comentată pentru că dacă spui supraimpozitare poţi să te duci cu gândul la ceva care are efect numai temporar, de pildă aşa cum au fost impozitate în mod suplimentar companiile din domeniul energiei, dar lucrurile nu stau aşa. Cred că din păcate la noi nu este privită situaţia în ansamblu. Vorbim de 20 de miliarde de lei care au fost evocate de Ministerul de Finanţe cu ceva timp în urmă, în sensul nevoii de a obţine, de acoperi acest gol care se contura în execuţia bugetului public fie prin reducere drastică de cheltuieli, fie printr-o colectare mai bună”, a afirmat Dăianu.

El a precizat că România a ajuns în situaţia din 2019, având un deficit structural al bugetului de 5% din PIB.

“Din păcate, în 2023 noi suntem în situaţia din 2019, adică cu un deficit structural al bugetului care este în jur de 5% din PIB este o situaţie care nu poate fi perpertuată. În 2020 am avut pandemia, deficitul s-a dus la puţin peste 9% din PIB, în 2021 pe fondul revenirii economice deficitul a mers în jos la peste 7% din PIB şi anul trecut am avut un deficit puţin sub 6% din PIB, dar care beneficiase în obţinere de nişte condiţii cu totul şi cu totul speciale, mă refer la o inflaţie foarte înaltă şi veniturile din energie. Noi ne-am întors în fapt la deficitul din 2019 anul prepandemiei, este un deficit structural ca diferenţă între venituri”, a explicat preşedintele Consiliului Fiscal.

El a mai precizat că nivelul de taxare din România este printre cele mai reduse din Uniunea Europeană.

"Nivelul de impozitare din România, de taxare, este printre cele mai reduse în UE. Şi am ajuns în această situaţie nu numai dintr-o abordare filosofică, ci pur şi simplu pentru că s-au produs erori monumentale în 2015, 2017. Uitaţi-vă de pildă la reducerea veniturilor din impozitarea personală, veniturile personale, a scăzut

