S-ar putea prelungi termenul in care sa ne alegem un contract avantajos la energie electrica

Anuntul vine in conditiile in care, de la 1 ianuarie piata se liberalizeaza, iar multa lume nu a fost informata din timp si prin urmare nu stie ce are de facut."Noi ca minister vom mai astepta pana in jurul datei de 15 ianuarie sa vedem exact cum functioneaza, dupa care, daca este cazul, chiar vom interveni legislativ, in asa fel incat sa ajutam oamenii sa gaseasca cele mai ieftine si cele mai bune solutii pentru pretul energiei electrice si nu sa fie trecuti automat intr-o piata scumpa a serviciului universal, lasati acolo pana vor alege, ci din contra, as prefera ca oamenii sa fie trecuti direct in piata concurentiala, care este mai ieftina si ulterior daca nu se inteleg cu furnizorii, daca nu se intampla anumite lucruri, sa fie in piata serviciului universal", a declarat ministrul Energiei la RFI.Oficialul este de parere ca o eventuala amanare a liberalizarii pietei de energie nu este o solutie."Nu cred ca este o solutie amanarea cu sase luni a liberalizarii, pentru ca dupa sase luni va fi exact acelasi lucru. Mai degraba, putem eventual prelungi termenul de optare. Sa nu fie doar pana la 31 ianuarie, vorbesc de prelungirea acestei perioade, eventual, poate sa fie pana la 31 martie, de cautare a unui furnizor pe piata concurentiala", a mai afirmat Popescu.Potrivit lui, ANRE este cea care poate decide o eventuala prelungire a termenului de optare pentru alt tip de contract de energie electrica, dar nu exclude interventia Guvernului."In mod normal, tine de ANRE aceasta decizie, ei au stabilit aceasta data de 31 ianuarie. De aia am zis ca noi asteptam pana in jurul datei de 15 ianuarie, sa vedem exact cate contracte au fost facute in piata concurentiala, sa avem o imagine de ansamblu. Sunt convins ca nu o sa fie foarte multe contracte, este un lucru evident, dar vreau sa vedem exact cum a functionat si daca ANRE nu o va face, evident ca o putem face si prin OUG", a mai afirmat ministrul.