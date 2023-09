Potențial uriaș pentru energia verde în România – TradeVille

Romania, Lider La Exportul De Grâu

In primele doua luni ale sezonului agricol 2023-2024, Romania a rămas cel mai mare exportator de grâu din UE, cu 1.35 mil. tone livrate, urmata de Polonia si Franța, cu 1.03 mil. tone respectiv 939,000 tone livrate. Totodată, exporturile de orz ale UE au înregistrat scăderi, marcând un nivel cu 27% mai mic comparativ cu cele doua luni ale sezonului 2022-2023. Pe de alta parte, importurile de grâu si orz ale blocului comunitar s-au majorat in cele doua luni cu 66% respectiv 42% fata de aceeași perioada a anului trecut. (Sursa: Economica.net)

Potențial Uriaș Pentru Energia Verde In Romania

Romania înregistrează un potențial uriaș de dezvoltare a pieței de sisteme fotovoltaice, pentru consumul locativ, ce se ridica la aproximativ 28 GW, in valoare de 24 mld. EUR. La nivel european, Romania se afla pe locul 15 in clasamentul capacitaților solare instalate, înregistrând aproximativ 1.41 GW din totalul european. In privința eligibilității, in Romania exista peste 5.6 mil. de case eligibile pentru sisteme fotovoltaice, dintre care, doar aproximativ 0.6% au avut la finalul anului 2022 sisteme fotovoltaice instalate. (Sursa: Economica.net)

Numărul De Milionari In Scădere

Populația cu averi foarte mari din Asia a scăzut cu aproximativ 10.9% anul trecut, marcând astfel cea mai mare dinamica regionala din lume. Conform ultimelor date, la finalul anului 2022, aproximativ 108,000 de asiatici aveau o avere de peste 30 mil. USD. Europa a înregistrat a doua cea mai slaba performanta regionala cu o scădere de 7.1%, fiind urmata de America de Nord (-4%). La polul opus, s-au situat Orientul Mijlociu, America Latina si Caraibe, înregistrând creșteri de doua cifre a numărului de milionari in dolari. (Sursa: CNBC)

Turbulente Pe Piețele Asiatice

Bursele din regiunea Asia-Pacific au înregistrat scăderi in ședința de vineri după ce Japonia a publicat cifrele revizuite ale produsului intern brut pentru trimestrul al doilea. Economia Japoniei a crescut cu 4.8% in ritm anualizat in ultimul trimestru, sub cifra de 6% publicata in estimările preliminare si cu 0.5% mai puțin decât cea afișata in sondajul Reuters. Totodată, Bursa din Hong-Kong a fost închisa din cauza unei avertizări de furtuna. (Sursa: CNBC)

Safetech Innovations Preț curent 2.74 RON ( -1.44% ) MCap 182M P/E 37.22

Victor Gansac si Paul Rusu, acționarii semnificativi ai Safetech, au fost persoanele care au vândut 10% din acțiunile companiei pe piața Public Offers a BVB. Fiecare dintre aceștia au vândut cate 5% din numărul total de acțiuni, iar deținerile individuale ale amândurora au scăzut sub pragul de 33%. Anterior, deținerile acestora se situau la puțin peste 36%. (Sursa: raport curent societate)

Norofert Preț curent 5.56 RON (0.00% ) MCap 95.3M

Norofert a raportat o cifra de afaceri de 20.17 mil. RON pentru primul semestru, reprezentând o scădere de aproximativ 32% fata de anul trecut. Profitul net s-a diminuat cu 45% fata de S1 2022, însumând 3.09 mil.RON. Cifrele raportate au fost influențate de lipsa de lichiditate din piața de agribusiness din prima jumătate a anului si de creșterea costurilor de finanțare. Scăderea veniturilor din exploatare au fost la rândul lor influențate de activitatea scăzută de trading, compania evitând acesta linie de afaceri din cauza volatilității fără precedent. Datorita se zonalității din agricultura, compania sa așteaptă ca cifrele sa fie semnificativ mai bune pentru a doua jumătate a anului. (Sursa: raport financiar companie)

Chevron Corporation Preț curent 167.21 USD (0.34% ) MCap 312B

Angajații Chevron de la proiectele de gaz natural lichefiat din Australia au intrat in greva începând de vineri după ce negocierile au eșuat pe ultima suta de metri, lucru care ar putea întrerupe producția, care reprezintă aproximativ 5% din oferta mondiala. Ca urmarea a acestei decizii, pe parcursul zilei de vineri, preturile europene la gaze au urcat cu 12%. (Sursa: CNBC)

Microsoft Corporation Preț curent 334.27 USD (1.32% ) MCap 2.48T P/E 34.34

ChatGPT, produsul celor de la OpenAI, companie susținuta de Microsoft, a înregistrat in luna august un declin al vizitelor lunare pe site pentru a treia luna consecutiva. Vizitele la nivel mondial pe desktop si mobil pe site-ul ChatGPT au scăzut cu 3.2%, ajungând la 1.43 mld. in august, după scăderi de 10% in precedentele doua luni. Potrivit firmei de analiza Similarweb, exista semne in piața ca acest declin s-ar putea apropia de sfârșit. Timpul petrecut de utilizatori a scăzut de la o medie de 8.7 minute in iulie, la doar 7 minute in ultima luna. (Sursa: CNBC)

The Goldman Sachs Group Preț curent 325.52 USD (1.11% ) MCap 111B P/E 13.42

Goldman Sachs plănuiește o noua runda de reduceri de posturi pentru angajații considerați neperformanți. Conform unui raport Financial Times, remanierea personalului este așteptata sa înceapă la sfârșitul lunii octombrie. Măsura face parte dintr-un exercițiu anual care ar putea avea un impact asupra 1-5% din numărul total de angajați ai băncii. Pentru a pune lucrurile in perspectiva, 1% din forța de munca a băncii de investiții reprezintă aproximativ 440 de angajați. (Sursa: Seeking Alpha)

Smith & Wesson Brands, Preț curent 11.48 USD (8.92% ) MCap 533M P/E 14.47

Smith & Wesson, producătorul american de arme de foc, a înregistrat o creștere a cotației la finalul săptămânii trecute de 11% după publicarea ultimelor rezultate financiare. Veniturile companiei au crescut cu 35%, însumând 114 mil. USD, cu 14 mil. USD peste estimarea analiștilor de pe Wall Street. In ceea ce privește profitul pe acțiune, acesta s-a situat la nivelul de 0.13 USD, cu 0.02 USD mai mult decât consensul analiștilor. Pentru trimestrul in curs, compania ar putea fi afectata de o scădere a numărului de arme vândute, in contextul in care in luna septembrie, numărul de verificări efectuate de FBI pentru obținerea unei licențe a înregistrat cea mai mica cifra lunara din 2018. (Sursa: Seeking Alpha)

