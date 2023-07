Ponderea Hidroelectrica în indicii de la București - TradeVille

Romania Înregistrează O Creștere Economica

Produsul intern brut al României, in primul trimestru al anului 2023, a fost mai mare cu 0.2% in termeni reali fata de trimestrul anterior. Comparativ cu aceeași perioada a anului 2022, creșterea economica a înregistrat o dinamica pozitiva de 2.4% ca serie bruta si de 2.9% ca serie ajustata sezonier. Produsul intern brut estimat pentru primele 3 luni ale anului a fost de cca. 318.5 mld. RON in termeni reali. (Sursa: INS)

Romania – Menține Poziția A Doua De Exportator De Cereale Din UE

Romania a rămas pe poziția a doua printre marii exportatori de cereale si in anul comercial 2022/2023 (1 iulie 2022 – 30 iunie 2023), cu livrări de peste 8.1 mil. tone – cu 36% mai puțin fata de cantitățile livrate peste hotare in anul anterior. In acest an, UE a exportat un total de 42.6 mil. tone cereale, din care peste 19% au provenit din Romania si 34.2% din Franța, care a rămas lider de piața. Pe categorii de cereale, Romania este cel mai mare exportator de porumb (2 mil. tone) si al doilea cel mai mare exportator de grâu comun, după Franța, cu 4.6 mil. tone. Si la capitolul importuri de cereale Romania se clasează printre primele tari, cu peste 2.4 mil. tone de cereale care au intrat in tara. (Sursa: Economica)

Sectorul Construcțiilor Din UK – Afectat De Dobânzile Mari

Construcțiile de locuințe au scăzut in Marea Britanie in luna iunie in cel mai accelerat ritm din ultimii 14 ani, cu excepția a doua luni la începutul pandemiei COVID19, întrucât costurile de împrumut au redus cererea. Astfel, indicele PMI din domeniul construcțiilor a scăzut la minimul ultimelor 5 luni, de la 51.6 in mai la 48.9 in iunie, sub nivelul de 50 puncte care separa contracția de creștere. Știrea vine in contextul in care in decursul lunii trecute, Banca Angliei a majorat in mod neașteptat ratele de politica monetara de la 4.5% la 5%. (Sursa: Reuters)

Majorările Fed Încep să-și facă Efectul

Creșterea numărului de locuri de munca in SUA a încetinit mai mult decât era estimat in luna iunie, semn ca majorările agresive de dobânda a Fed au început sa încetinească piața muncii. Astfel, in decursul lunii trecute economia americana a adăugat 209,000 de noi locuri de munca, mai puțin decât estimările de 225,000 locuri de munca, chiar daca rata șomajului a rămas aproape de minimul mai multor decenii, scăzând din nou la 3.6% după o ușoara creștere in luna mai. (Sursa: FT)

Fondul Proprietatea Preț curent 1.870 RON ( -1.48% ) MCap 11.6B P/E 6.019

Fondul Proprietatea a anunțat piața cu privire la existenta unei probabilități mari ca VAN-ul care va fi raportat pentru luna iunie, sa fie cu cel puțin 5% mai mic fata de cel raportat la 31 mai, pe fondul actualizării deținerii FP in Hidroelectrica, in baza prețului final din oferta stabilit in cadrul IPO-ului derulat de fond. Fondul a menționat ca va publica raportul privind VAN aferent 30 iunie 2023, pana cel târziu pe 14 iulie 2023. (Sursa: comunicat societate)

Hidroelectrica Preț curent RON ( ) MCap 190B

Începând cu 12 iulie, ziua listării Hidroelectrica la BVB, cel mai mare producător de energie din Romania, va intra in componenta indicelui BET cu o pondere de 14.41%, ocupând astfel poziția a 4-a, după Banca Transilvania, Fondul Proprietatea si OMV Petrom. In ceea ce privește indicele companiilor din energie BET-NG, Hidroelectrica va împarți primul loc ca si pondere cu OMV Petrom (29.99%), fiind urmate de Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz si Electrica. In indicele BET-BK, care este de referința pentru administratorii de fonduri si alți investitori instituționali, Hidroelectrica va avea o pondere de 4.7%, sub cea de 7.25% înregistrata de primele 3, Banca Transilvania, OMV Petrom si Fondul Proprietatea. (Sursa: BVB)

Digi Communications Preț curent 34.5 RON ( -1.43% ) MCap 3.45B P/E 1.8

Conducerea Digi Communications a anunțat convocarea adunării generale a acționarilor societății pentru data de 18 august. Printre punctele de ordine se numără si aprobarea distribuirii unui dividend brut in valoarea de 1 RON. Data de înregistrare propusa este 31 august, iar, data plații 14 septembrie. Raportat la prețul de închidere de vineri, randamentul dividendului este de aproximativ 2.9%. (Sursa: BVB)

Norofert Preț curent 6.00 RON ( -1.64% ) MCap 102M

Norofert a informat piața cu privire la apariția unei postări pe rețeaua sociala Facebook, care, conform mențiunilor companiei, are un conținut neadevărat si tendențios. Astfel, conducerea Norofert a menționat ca societatea si-a onorat integral si la timp obligațiile de plata a salariilor si ca are un nivel salarial conform domeniului de agribusiness. De asemenea, societatea a precizat ca se va consulta asupra mijloacelor legale de care dispune pentru apărarea drepturilor sale. (Sursa: comunicat societate)

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 11.10 RON ( -1.25% ) MCap 445M P/E 7.68

Purcari a instalat un sistem fotovoltaic in cadrul vinăriei Bardar, continuând astfel activitatea de sustenabilitate. Sistemul de panouri solare este funcțional începând cu 3 iulie si acoperă o suprafața de 1,100 de metri pătrați. Având o capacitate de 200kW, acesta este așteptat sa asigure o producție de aproximativ 230,000kWh anual, aducând Grupul mai aproape de ambiția unei producții sustenabile. (Sursa: BVB)

Romcarbon Buzău Preț curent 0.417 RON (1.71% ) MCap 110M P/E 2.013

Romcarbon a anunțat piața despre participarea in cadrul IPO-ului Hidroelectrica, la care compania a investit suma de 2.8 mil. RON, cumpărând un număr de 28,086 mil. acțiuni. (Sursa: comunicat societate)

Ford Motor Company Preț curent 14.98 USD (0.00% ) MCap 60.1B P/E 20.85

Ford Motor si-a urmat rivalii in ultima săptămâna, raportând la rândul sau o creștere a livrărilor de automobile in al doilea trimestru al anului in SUA, pe fondul ameliorării problemelor din lanțurile de aprovizionare si de cererea pentru mașinile personale. Astfel, vânzările trimestriale ale producătorului american au crescut cu cca. 10%, la peste 531,000 vehicule. La nivelul întregii industrii, vânzările de vehicule noi in SUA in luna iunie au fost de 1.4 mil. unități, cu o rata anuala de vânzări de aproximativ 15.7 mil. unități. Vânzările de camioane – unul dintre principalele motoare de profit ale Ford, au urcat cu 26%, in timp ce vânzările globale de automobile ale companiei au scăzut cu 2.8%. (Sursa: Reuters)

SHELL PLC Preț curent 27.090 EUR (1.16% ) MCap 194B

Gigantul energetic Shell, estimează ca rezultatele tranzacțiilor cu gaze din al doilea trimestru al anului curent sa fie semnificativ mai mici fata de trimestrul trecut, pe fondul creșterii costurilor. De asemenea, compania a precizat ca marja segmentului de produse chimice este așteptata sa scadă la 9 USD/baril, de la 15 USD/baril. (Sursa: Reuters)

Lockheed Martin Corporation Preț curent 458.71 USD ( -0.63% ) MCap 122B P/E 21.46

Lockheed Martin a obținut dublarea sumei unui contract care era inițial in valoare de 122.7 mil. USD. Modificarea are in vedere noi lucrări de mentenanța tehnica a locurilor de antrenament si a sustenabilității generale a sistemului pentru piloții si personalul de mentenanța F-35 Joint Strike Fighter. Se estimează ca lucrările vor fi finalizate in decembrie 2025. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (Facebook) Preț curent 291.85 USD ( -0.86% ) MCap 765B P/E 35.72

Meta Platforms a fost amenințata de Twitter ca va fi data in judecata in legătura cu noua sa platforma Threads. Meta care a lansat in cursul zilei de miercuri Threads si a înregistrat peste 30 mil. înscrieri, încearcă sa concureze cu platforma Twitter prin integrarea a milioane de utilizatori Instagram. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Preț curent 274.43 USD ( -0.76% ) MCap 870B P/E 74.09

Elon Musk este așteptat in Malaiezia de către Anwar Ibrahim, prim-ministrul guvernului malaiezian. Aceștia vor discuta despre potențialele investiții ale Tesla in tara asiatica. In luna martie, Tesla anunța ca va vinde propriile EV-uri in Malaezii, pentru a fructifica oportunitatea creșterii cererii in Asia de Sud-Est. (Sursa: Bloomberg)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare.

