Cum a esuat lamentabil turismul romanesc: de la celebrul Dracula Park al lui Agathon, la voucherele de vacanta suspendate de Citu

Dar exact in urma cu 20 de ani, aparea "maretul" plan al Guvernului Nastase, care prin ministrul Turismului de la acea data, Dan Matei Agathon , voia sa dezvolte cel mai mare parc tematic din Estul Europei, Dracula Park.Proiectul urma sa fie realizat in vechea cetate medievala a Sighisoarei, pe platoul Breite, pe o suprafata de 50 de hectare. Investitia initiala avea sa fie de 40 de milioane de dolari. Cum a fost o subscriptie publica, la proiect au dat bani aproape 14.000 de romani de buna voie care au crezut in proiect si mari companii care activau in Romania atunci.Mai tarziu s-a dovedit a fi cea mai mare teapa data romanilor pentru ca nici unul nu a mai primit banii inapoi.Aceasta a fost una dintre putinele dati cand turismul romanesc chiar a avut un minister al sau, de sine statator.Vine master planul pe 20 de aniPeste vreo 5 ani ani, prin 2006-2007, apare unul dintre cele mai notabile master planuri pe care avea sa le cunoasca turismul local. Acesta se baza foarte mult pe intrarea Romaniei in UE si pa faptul ca, daca ne-am deschis portile Europei, turistii vor curge garla.Iata cateva cifre vehiculate acum 15 ani despre cum avea sa se dezvolte turismul in Romania.Master planul pentru Dezvoltarea Turismului National 2007-2026 a fost elaborat de Organizatia Mondiala a Turismului impreuna cu experti romani pentru Guvernul Romaniei de la acea data.Trecem peste estimarile din 2006 pentru 2011 si 2016 si mergem direct la estimarile pentru anul 2021, adica viziunea peste ani a expertilor.Pentru 2021, se spunea ca strainii vor avea peste 16 milioane de innoptari in Romania, in conditiile in care in 2005 aveau doar 3,46 milioane. Mai mult, innoptarile realizate de romani in 2021, aveau sa fie de 37,25 de milioane. Deci la un simplu calcul, ne-ar iesi ca anul acesta sa avem 53,26 milioane de innoptari.Din pacate realitatea sta cu totul altfel. Daca nu luam in considerare pandemia, mergem si ne uitam la cifrele pe 2019, publicate de INS in studiul "Frecventa structurilor de primire turistica cu functii de cazare", arata ca estimarile sunt mult mai aproape de realitatea lui 2005 decat de cea din 2021.