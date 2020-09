Guvernul a aprobat in 31 iulie OUG 130/2020 privind acordarea unor granturi de un miliard de euro in total pentru firmele afectate de criza Covid-19, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020.Incepand de marti, este activa, pe linkul https://granturi.imm.gov.ro, etapa de creare profil, user si parola, etapa premergatoare lansarii celor trei masuri de sprijin. In aceasta etapa toti aplicantii interesati de oricare dintre cele trei masuri de sprijin vor avea posibilitatea preinregistrarii datelor reprezentantilor legali/imputerniciti, precum si datelor persoanelor juridice.In aceasta prima etapa nu conteaza ordinea inregistrarii datelor si nici principiul "primul venit, primul servit". Aceasta etapa de preinregistrare va ramane deschisa pe toata perioada de inscrieri la cele trei masuri.Pentru a putea incheia cu succes aceasta etapa de preinregistrare, creare profil, user si parola, este necesara semnatura electronica valida.Aceasta etapa se adreseaza tuturor categoriilor de beneficiari eligibili aferenti celor trei masuri instituite de OUG 130/2020, respectiv IMM, PFA, ONG, cabinet medical individual (CMI).Pentru etapele urmatoare, aplicantii trebuie sa aiba depuse toate situatiile financiare aferente anului 2019, sa verifice autorizarea codurilor CAEN pe care vor aplica, sa urmareasca periodic site-urile imm.gov.ro si economie.gov.ro.Reprezentantii ministerului mai amintesc ca aplicatia de eliberare a certificatelor de urgenta este disponibila pana marti la ora 23:59, pe site-ul prevenire.gov.ro. ...citeste mai departe despre " Platforma pentru obtinerea granturilor in valoare de un miliard de euro a devenit operationala marti dimineata, anunta Ministerul Economiei " pe Ziare.com