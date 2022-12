De ce e important să ai cont pe platforma ANRE. Informațiile de care ai nevoie în cazul în care schimbi furnizorul de energie

Românii care vor să își schimbe furnizorul de energie sau gaze au la dispoziție o aplicație lansată de ANRE care simplifică întregul proces. Aplicația se numește POSF și este deja disponibilă de la jumătatea lunii noiembrie. Întregul proces de completare durează minim 20 de minute iar transferul de la un furnizor la altul se face în 24 de ore.

Însă imediat ce platforma a fost lansată, cei care au încercat să își schimbe furnizorul de energie au întâmpinat o serie de probleme. Unele se rezolvă mai ușor, altele mai greu, iar sistemul mai dă erori.

ANRE a făcut și un tutorial care explică exact cum trebuie completate toate câmpurile aplicației. Teoretic, în cel mult un sfert de oră ar trebui să se poată completa datele solicitate de platformă.

Expert în energie: ”O platformă de acest fel ar fi trebuit să aibă o bază de date unică”

Ziare.com l-a consultat pe Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, în legătură cu această platformă pentru că acesta a propus o astfel de aplicație încă de acum 7 ani.

”O platformă de genul acesta ar fi trebuit să aibă toate bazele de date ale operatorilor de distribuție și ale furnizorilor încărcate într-o bază de date unică. Adică atunci când eu am introdus CNP-ul să îmi identifice toate locurile de consum pe care le am. După aceea, când vreau să plec la un alt furnizor, să nu mă mai intereseze birocrația aceasta, să nu mai merg de fiecare dată să citesc contorul, să văd ce contract am, etc”, a spus expertul.

În timp ce discuta cu noi, Dumitru Chisăliță s-a înregistrat pe platforma ANRE. A durat aproximativ 20 de minute. Și a întâmpinat și o eroare. Timpul putea să fie mai mare însă expertul avea la îndemână datele pe care le cerea platforma.

Și-a făcut un cont. Apoi a introdus toate datele. La un moment dat a întâmpinat și o eroare. Apoi câteva greșeli minore. ”Sunt multe lucruri care nu sunt adevărate. Acest lucru înseamnă că operatorul de distribuție nu a mapat corect. Dar nu știu cum să corectez. În mod normal ar trebuit să mă lase”, a spus Chisăliță.

După ce a realizat acest cont, a reușit să facă cerere pentru schimbarea furnizorului. Nu toți furnizorii au oferte pe platformă însă. După ce a selectat furnizorul, aplicația a dus direct la contract. Apoi s-a blocat platforma. După un minut s-a deblocat și procesul a continuat.

