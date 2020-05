Planul de 750 de miliarde al lui von der Leyen

Presedintele Comisiei vrea sa aloce cel putin 750 de miliarde de euro suplimentar la bugetul comunitar, ca fond de sustinere a reconstructiei dupa criza coronavirus. Doar o mica parte din suma ar fi insa bani lichizi, cea mai mare parte ar reprezenta garantii, realocari si, in premiera in istoria UE, datorii.Potrivit dpa, 500 de miliarde ar urma sa fie subventii nerambursabile, iar 250 de miliarde credite.Planul prezentat miercuri de Ursula von der Leyen sporeste si atributiile sefei CE, pentru ca ea ar urma sa fie cea care va supraveghea asa-numitul "Recovery Fund" (fond de redresare) al UE. Suma enorma inseamna, de fapt, dublarea cheltuielilor blocului comunitar: bugetul regulat al UE pe 2021-2027, care inca nu a fost aprobat, prevede de asemenea 1.000 de miliarde de euro.Cum se impart banii?Comisia acorda ajutoarele regionale cu care regiunile slabe economic ale UE sunt sprijinite deja de decenii. La fel ar urma sa functioneze si impartirea ajutoarelor pentru criza generata de coronavirus, desi nu se stie inca daca statele beneficiare vor trebui sa vina si ele cu o contributie proprie.Banii ar urma sa fie utilizati pentru indeplinirea obiectivelor pe termen lung ale UE, adica proiectele de combatere a modificarilor climatice, de digitalizare, de cercetare si dezvoltare. Ceea ce inseamna ca banii din Recovery Fund nu ar trebui investiti pentru a salva de la faliment anumite ramuri industriale amenintate acum de urmarile crizei coronavirus. Multe tari doreau insa exact un ajutor in acest sens, pentru a evita pierderile masive de locuri de munca.Banii ar urma sa fie alocati regiunilor europene cel mai grav afectate de criza coronavirus. Nu este vorba deci de subventii gratuite direct in bugetele nationale. Dar sunt capabile tarile potential beneficiare sa puna rapid pe picioare proiecte care sa poata fi finantate din acest fond de redresare?Italia, de exemplu, nu este in stare de acest lucru pe moment. Si are CE destui functionari care sa se ocupe de birocratia distribuirii acestor noi miliarde?Exista opozitieCancelarul Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au prezentat planul unui fond de redresare de 500 de miliarde de euro finantat prin datorii comune. Merkel spune ca o astfel de so ...citeste mai departe despre " Planul de 750 de miliarde al lui von der Leyen " pe Ziare.com